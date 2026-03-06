El 60 por ciento de las personas acompañadas por Cáritas La Rioja son mujeres

Archivo - EL 60% DE LAS PERSONAS ACOMPAÑADAS POR CÁRITAS LA RIOJA SON MUJERES - CLARA LARREA QUEMADA - Archivo

LOGROÑO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Seis de cada diez personas acompañadas por Cáritas La Rioja son mujeres. Así lo refleja la Memoria 2024 de la entidad, con una proporción que se ha mantenido prácticamente estable en los últimos años y que confirma una realidad persistente: la exclusión social sigue teniendo, con frecuencia, rostro de mujer.

"El género continúa siendo uno de los factores que más condiciona la posición social, las oportunidades y la vulnerabilidad", explica David García, director de Cáritas La Rioja.

A esta realidad se suma una brecha especialmente dura en los hogares monoparentales.

Según el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, en España el 44,4% de las familias monoparentales encabezadas por una mujer se encuentran en exclusión social, casi el doble que las sustentadas por hombres (26,8%).

La desigualdad se agrava aún más cuando la sustentadora principal es una mujer migrante, expuesta a mayores dificultades para acceder a derechos, empleo y vivienda.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Cáritas quiere visibilizar y denunciar las barreras que sostienen esta desigualdad.

En el conjunto de los programas de Cáritas en España, las mujeres representan el 65% de las personas acompañadas; el perfil predominante es el de mujeres mayores de 45 años, con estudios básicos y, cada vez más, mujeres migrantes.

En La Rioja, esta tendencia se refleja también en el acompañamiento cotidiano, donde se repiten situaciones de precariedad vinculadas al empleo, la vivienda y los cuidados.

En la experiencia diaria de la entidad social en la región, aparecen con frecuencia perfiles como madres que sacan adelante solas el hogar con pocos recursos, mujeres migrantes con empleos extremadamente precarios y con obstáculos para regularizar su situación, mujeres mayores con pensiones insuficientes y redes de apoyo debilitadas, o mujeres en zonas rurales con mayor dificultad de acceso a servicios esenciales.

"En todas ellas se repiten patrones muy claros: dificultad para acceder o mantener una vivienda estable; obstáculos para el acceso a un empleo digno y compatible con los cuidados; sobrecarga mental y física por asumir en solitario los cuidados y la economía del hogar; y procesos administrativos lentos que complican aún más su salida de la pobreza", señala el director de Cáritas La Rioja.

EMPLEO Y CUIDADOS

En España, pese a la reducción general del desempleo, la brecha de género continúa: en 2025 el paro femenino se situó en el 11,24% frente al 8,76% de los hombres, y las mujeres siguieron cobrando un 16% menos. A ello se suma la alta parcialidad involuntaria -las mujeres representan el 72% de los contratos a tiempo parcial-, la carga desproporcionada de los cuidados, la segregación laboral, la brecha digital y la alta presencia de mujeres en la economía sumergida, especialmente en empleos como el hogar, los cuidados o la limpieza.

Ante esta realidad, Cáritas reivindica el acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones, con trabajos dignos y sin discriminación de género. La entidad pide la formalización del empleo en sectores especialmente precarizados, como el doméstico, el agrícola y los servicios, y reclama eliminar barreras administrativas que afectan con especial dureza a las mujeres migrantes, garantizando permisos de residencia y trabajo justos. También demanda el reconocimiento social y mejores condiciones laborales para trabajos esenciales desempeñados mayoritariamente por mujeres.

"A pesar de las dificultades, muchas mujeres han logrado salir adelante, demostrando una enorme fortaleza, resiliencia y capacidad de superación. Han enfrentado violencia, discriminación y barreras sistémicas, pero con el apoyo adecuado y el acceso a oportunidades, han conseguido transformar sus realidades y construir un futuro digno para ellas y sus familias", subraya David García.