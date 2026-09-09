Unos 600 agentes de Policía Local y Nacional vigilarán Logroño con "coordinación reforzada" para un San Mateo "seguro"

Imagen de la reunión de la Junta Local de Seguridad de Logroño por las fiestas de San Mateo - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de seguridad de las próximas fiestas de San Mateo en Logroño contará con una "coordinación reforzada" entre Policía Local -con 214 agentes activos, más 46 de reserva- y Nacional -con 365 efectivos de diferentes unidades de la Jefatura en La Rioja- para la prevención de cualquier tipo de alteración del orden público.

La coordinación entre cuerpos de seguridad de cara a los Sanmateos, que se celebrarán del 19 al 25 de septiembre, así como el despliegue de medios técnicos y humanos que se tiene previsto realizar, ha sido el hilo conductor de la Junta Local de Seguridad celebrada este miércoles en el Ayuntamiento de Logroño y presidida por el alcalde, Conrado Escobar, y la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz.

"Trabajamos por unas fiestas seguras para que todas y todos podamos disfrutar en la calle", ha expresado Escobar, quien ha querido comenzar recordando que tanto La Rioja como Logroño "están entre las comunidades y las ciudades más seguras desde hace tiempo".

Así, ha asegurado que "las fiestas de San Mateo, en cada una de sus actividades y eventos, contarán una vez más con una importante presencia policial gracias a la colaboración entre ambas administraciones y de los propios cuerpos de Policía Local y Nacional, que garantizarán los mayores niveles de seguridad para un evento de esta índole".

El principal objetivo de este dispositivo "es la prevención y, en su caso, la reacción ante cualquier situación que pueda alterar la seguridad de la ciudadanía". Un dispositivo "que no siempre es visible, pero que siempre es eficaz y con una rápida capacidad de respuesta gracias a la coordinación entre ambos cuerpos" para que "sean fiestas de convivencia, de disfrute del programa y de disfrute de la calle".

Escobar ha reseñado que el dispositivo habilitado por la Policía Local contará con 214 agentes distribuidos en tres turnos (mañana, tarde y noche), además de contar con 46 efectivos en reserva. El servicio será ofrecido por agentes realizando patrullas a pie y a bordo de unos 40 vehículos patrulla y 9 motocicletas.

También se incluirán agentes de paisano en eventos multitudinarios como el lanzamiento del cohete, en prevención de delitos, robos menores (como teléfonos móviles o carteras, principalmente) y situaciones de agresiones sexuales. Adicionalmente, se implementarán cámaras móviles de seguimiento ciudadano -hasta 30 como ha apuntado Escobar- en áreas críticas.

OPERATIVO DE POLICÍA NACIONAL.

Por su parte, Arraiz Nalda ha avanzado que, desde el jueves 17 de septiembre, se dará inicio un dispositivo de prevención de seguridad ciudadana, reforzando las zonas de ocio nocturno, la lucha contra el consumo de sustancias estupefacientes en estas zonas de ocio, así como la tenencia de armas prohibidas y objetos peligrosos.

"Logroño es ya una ciudad segura, pero trabajamos de la mano Ayuntamiento y Delegación, Policía Local y Policía Nacional, para que las fiestas de San Mateo también sean unos días de celebración, pero con seguridad", ha apuntado la delegada, reseñando que "son jornadas de mucha gente en la calle por diferentes puntos de la ciudad, queremos asegurarnos de que logroñeses y visitantes se sientan seguros durante las fiestas".

Se prevé que la realización del servicio se preste por la totalidad del personal operativo adscrito a esta Jefatura Superior, es decir, 365 policías pertenecientes a las cinco Brigadas Provinciales.

Se llevará a cabo un dispositivo especial en materia de seguridad ciudadana, reforzando especialmente actos públicos de congregación de personas, con respuesta de la unidad de UPR (Unidad de Prevención y Reacción), en apoyo al Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) y al Grupo Operativo de Respuesta (GOR).

Se hará hincapié en la prevención del consumo de estupefacientes en lugares y zonas de ocio, así como en aquellas zonas en las que se producen grandes concentraciones de personas. Las cinco Brigadas pertenecientes a la Jefatura Superior se verán reforzadas con la presencia de casi 50 agentes de UIP (Unidades de Intervención Policial) para garantizar la seguridad a lo largo de todas las fiestas mateas, reforzando el dispositivo de seguridad el día del Cohete, sábado 19 de septiembre.

Igualmente, policías pertenecientes a la Brigada Móvil en el transporte reforzarán la seguridad en la estación de tren y autobuses y el control de documentación de viajeros; se dispondrá de la Unidad de Caballería utilizada para grandes aglomeraciones de personas, como las inmediaciones de la Plaza de Toros durante la feria taurinas; por último, se contará con la Unidad de Guías caninos para la lucha contra la tenencia y el tráfico de estupefacientes.

La Unidad de Medios Aéreos, con dron y antidron, se encargará del control de la seguridad aérea y evitará la posible intrusión de aeronaves no tripuladas, disponiendo del helicóptero -se podrá contar hasta con dos naves- que se encargará de dar seguridad aérea el día del Cohete en el Ayuntamiento de Logroño y sus inmediaciones.

Se llevarán a cabo inspecciones y requisas de seguridad en lugares de interés y de afluencia de público por parte del TEDAX-NRBQ (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos- Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico).

De igual modo, se reforzará el servicio de vigilancia por parte de la Brigada Provincial de Información con dispositivos integrados por agentes de paisano, dando respuesta al Nivel 4 de alerta Antiterrorista, tanto en estaciones de autobús, como de tren.

Para el servicio de Seguridad Ciudadana, se contará con la colaboración de Policías Europeas en el marco de colaboración con la División de Cooperación Internacional, en concreto, con 2 agentes procedentes de Francia e Italia. Estos agentes se integrarán plenamente en el dispositivo de seguridad mediante patrullas conjuntas.

La Brigada Provincial de Policía Judicial reforzará el servicio para la prevención de daños en mobiliario urbano, así como en la prevención y respuesta a las posibles sustracciones de teléfonos móviles, carteras y bolsos.

Por otra parte, desde la Brigada Provincial de Extranjería, en el marco de colaboración con el Organismo EMPACT, y en prevención y lucha contra la Trata de Seres Humanos, Explotación Sexual, Criminalidad Forzada y Mendicidad, se llevarán a cabo inspecciones y controles en lugares de interés.

PUNTOS VIOLETA.

El Ayuntamiento de Logroño contará con Puntos Violeta en diferentes puntos de la ciudad durante las fiestas de San Mateo para continuar con la labor de información, sensibilización y prevención de actitudes y agresiones sexistas contra las mujeres:

Plaza del Mercado los días 19, 20, 21, 22 y 23 de septiembre, de 12 a 14 horas y de 19 a 24 horas.

Plaza del Parlamento el día 22 de septiembre de 20 a 23 horas, en el Parrilla Equal.

Estos espacios serán atendidos por profesionales con titulación superior y formación en igualdad de género y prevención contra la violencia machista.

Ofrecerán herramientas para identificar estereotipos y prejuicios asociados al género, además de ayudar a identificar situaciones de desigualdad a través de materiales divulgativos y la escucha activa.

Asimismo, en los Puntos Violeta se darán a conocer los recursos de orientación, atención y denuncia que se ofrecen desde el Ayuntamiento y el resto de los organismos públicos.