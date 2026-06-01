El 62% de los jóvenes de Logroño no tiene claro qué grado universitario estudiar, según Unitour

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LOGROÑO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 62 por ciento de los jóvenes de Bachillerato de Logroño no tiene claro qué grado quiere estudiar, según un estudio realizado por la consultora Círculo Formación al término del Salón de Orientación Universitaria UNITOUR.

El estudio recoge que, entre los estudiantes de Logroño que estos días se enfrentan a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), un 51 por ciento duda entre varias opciones y un once por ciento no tiene una pista clara.

El 53 por ciento de los estudiantes de Logroño elegirá un grado del área científica: mientras el 27 por ciento optará por alguna Ingeniería, Tecnología o Construcción y un 26 por ciento se decantará por el área de Ciencias de la Salud.

Por su parte, el veinte por ciento estudiará algo relacionado con Ciencias Sociales y Jurídicas; un trece por ciento, Educación, un 9 por ciento, Arte y Humanidades, y un cinco por ciento cualquier disciplina del Diseño (gráfico, industrial, moda).

El estudio revela también que el 68 por ciento de los jóvenes de Logroño elegirá su carrera por vocación, mientras que un dieciséis por ciento se fijará en las salidas profesionales.

En cuanto a sus preferencias laborales, el 44 por ciento aspira a trabajar en una empresa privada, el 25 por ciento opositará para ser funcionario y el 23 por ciento quiere ser emprendedor.

Respecto a dónde les gustaría desarrollar su carrera profesional, el 39 por ciento estaría dispuesto a trabajar en cualquier sitio de España, el diez por ciento prefiere quedarse en su provincia, y el dieciocho por ciento se iría al extranjero.