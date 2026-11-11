Unas 800 personas se concentran en Arnedo con motivo de la huelga general

Manifestación por la huelga general en Arnedo - EUROPA PRESS

ARNEDO (LA RIOJA), 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Arnedo ha vivido este miércoles, 11 de noviembre, una jornada de huelga general que ha tenido su principal expresión pública al mediodía, con una concentración en la Puerta Munillo que ha congregado a unas 800 personas. La jornada había comenzado con la presencia de piquetes informativos, coincidiendo con los horarios de entrada de los trabajadores.

La convocatoria, impulsada en La Rioja de forma conjunta por seis organizaciones sindicales y sociales: UGT, CCOO, CNT, CGT, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de La Rioja (STE-Rioja) y el Sindicato de Vivienda de La Rioja, ha llamado a secundar el paro en defensa de mejoras laborales, el acceso a una vivienda digna y unos servicios públicos de calidad.

El seguimiento de la huelga en la ciudad del calzado ha sido desigual. En los polígonos industriales se ha apreciado una menor actividad que en una jornada habitual, mientras que en el centro de la ciudad la jornada ha transcurrido con relativa normalidad.

Los centros educativos, los servicios y buena parte de los establecimientos comerciales han permanecido abiertos, aunque algunos negocios de la zona centro no han levantado la persiana.

A las 12,00 horas, la céntrica Puerta Munillo ha comenzado a llenarse de asistentes hasta reunir a unas 800 personas, según han transmitido desde la organización, convirtiendo el centro de Arnedo en el escenario de una jornada de reivindicación laboral y social.

Durante la concentración se han escuchado consignas como 'Hacía falta ya una huelga general', 'Contra el capital, huelga general; contra la patronal, huelga general' y 'Ni gente sin casas, ni casas sin gente', entre otras.

El manifiesto conjunto de las organizaciones convocantes ha sido leído por Cristina Antoñanzas, de UGT, y Diego Belón, de Comisiones Obreras.

El texto ha puesto el foco en la precariedad laboral y las dificultades de acceso a la vivienda, reivindicando la unidad de la clase trabajadora y la necesidad de mantener la movilización más allá de esta jornada.

Entre sus principales demandas figuran la creación de un parque público de vivienda, la paralización de los desahucios, contratos indefinidos, alquileres asequibles vinculados a los salarios, la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y una actualización de salarios y pensiones.

También han defendido unos servicios públicos de calidad y han reclamado que la vivienda deje de ser objeto de especulación.

Los representantes sindicales han recordado asimismo las movilizaciones del sector del calzado en Arnedo y la importancia de la organización colectiva para conseguir mejoras laborales, al tiempo que han mostrado su apoyo a los trabajadores de las industrias cárnicas riojanas, inmersos en sus propias jornadas de huelga para reclamar un convenio justo.

La concentración ha contado también con la intervención del veterano sindicalista arnedano Jesús Abad, 'Monta', quien ha agradecido la respuesta de la clase trabajadora de la ciudad y ha reivindicado la huelga como "una inversión de futuro".

En su intervención ha apelado a la memoria de las luchas obreras, ha llamado a no dar pasos atrás y ha destacado el papel de la juventud en la defensa de los derechos sociales y laborales.

El acto ha concluido con un llamamiento de las organizaciones convocantes a mantener la movilización y participar en la manifestación prevista a las 18,00 horas en Logroño.