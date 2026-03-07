8M.- Área Mujeres de UAGR-COAG anima a celebrar el 8 de marzo, declarado Año Internacional de las Mujeres Agricultoras

Archivo - Gente trabajando en el campo - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Área Mujeres de UAGR-COAG ha animado a celebrar el 8 de marzo, declarado Año Internacional de las Mujeres Agricultoras, un reconocimiento que "pone el foco en la necesidad de visibilizar, empoderar y garantizar derechos a las mujeres que trabajan en la agricultura y la ganadería, mejorando su acceso a recursos, a la tierra y a los espacios donde se toman las decisiones".

Por este motivo, la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja anima a las mujeres agricultoras y ganadearas "a celebrar su condición de tales, y a seguir alzando su voz de manera colectiva, defendiendo el campo y los derechos de quienes lo sostienen cada día".

El Área de Mujeres de la UAGR-COAG comparte las reivindicaciones para este 8 de Marzo de CERES (Confederación de Mujeres del Mundo Rural, asociación vinculada a COAG):

"Exigimos que el trabajo de las mujeres agricultoras y ganaderas sea reconocido legal, económica y socialmente. Queremos cotizar, decidir y figurar como titulares de las explotaciones, no como "ayuda familiar" ni como mano de obra invisible".

"Igualdad en el acceso a la tierra, ayudas y recursos. Reclamamos acceso en igualdad de condiciones a la propiedad de la tierra, al crédito, a las ayudas públicas, a la formación y a los órganos de decisión del sector agrario y ganadero".

"Servicios públicos dignos en el medio rural". Sanidad, educación, transporte, conectividad digital, cuidados y atención a la dependencia. Vivir en un pueblo no puede significar vivir con menos derechos.

"Corresponsabilidad en los cuidados". El peso de los cuidados sigue recayendo mayoritariamente sobre nosotras. Exigimos políticas que garanticen servicios públicos suficientes y fomenten la corresponsabilidad real.

"Fin de la precariedad y la brecha salarial. Queremos condiciones laborales dignas, salarios justos y protección social. La pobreza tiene rostro de mujer rural, y eso es una injusticia estructural".

"Medidas contra la violencia machista en el medio rural. Recursos específicos, accesibles y cercanos. Ninguna mujer debe sentirse atrapada por vivir lejos de una ciudad".

"Participación y voz". Queremos estar donde se toman las decisiones: cooperativas, organizaciones agrarias, ayuntamientos, consejos y administraciones. Nada sobre nosotras sin nosotras.

"Un modelo agrario sostenible y con futuro. Defendemos una agricultura y ganadería que cuide la tierra, los animales y a las personas. Apostamos por la soberanía alimentaria, la producción local y los precios justos", finalizan.