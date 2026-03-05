8M.- Ayuntamiento de Logroño muestra "firme compromiso" con "igualdad real" y reclama protocolos públicos contra acoso

Archivo - Plaza del Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado, con único voto en contra del Grupo Municipal Vox, una declaración institucional con motivo de la celebración, el 8M, del Día Internacional de la Mujer, en la que ha manifestado su "firme compromiso" con la "igualdad real y efectiva", al tiempo que ha reclamado protocolos "contra el acoso sexual en la esfera pública".

En un texto que ha leído al inicio del pleno ordinario correspondiente al mes de marzo la presidenta de la sesión, Leonor González Menorca, se indica que "con motivo de la conmemoración del 8M, declarado por Naciones Unidas en 1977, el Ayuntamiento de Logroño renueva su firme compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres".

"Destacamos -continúa- el trabajo orientado a reforzar la implicación del Ayuntamiento en la prevención y la atención frente a la violencia contra las mujeres, así como el impulso de iniciativas destinadas a apoyar a las mujeres en situación de especial vulnerabilidad, como las mujeres con discapacidad o las mujeres mayores".

El texto, basado en la declaración institucional aprobada por la FEMP, se añade que "todo ello, reafirmando siempre la voluntad común de avanzar hacia municipios más justos y libres de discriminación", reforzando "políticas con enfoque interseccional que atiendan a múltiples discriminaciones que pueden concurrir en las mujeres".

Por eso, se defiende "garantizar que ninguna mujer quede atrás en el ejercicio de sus derechos", y se destaca que, pese a que "en estas décadas, se ha avanzado de manera significativa, pero aún persisten brechas relevantes, especialmente en el ámbito laboral", en lo que se hace referencia a las "importantes" diferencias salariales.

Diferencias que siguen siendo "inasumibles", pero que "ponen de manifiesto la importancia de las políticas públicas", con ejemplos como la subida del SMI o de las pensiones.

A ello, el texto añade aspectos que incrementan esas diferencias, como "la influencia de la conciliación", "el peso de los cuidados" o la "distribución desigual de hombres y mujeres por sectores de actividad". Desigualdades, además, que responden a "estructuras sociales, económicas y culturales que reproducen roles y estereotipos de género".

"Resulta necesario -afirma- reforzar las políticas públicas que incidan en la redistribución de oportunidades, recursos y tiempos, para avanzar a un modelo social que reconozca el valor económico y social de los cuidados y garantice su corresponsabilidad efectiva".

Igualmente, se hace referencia a "la feminización de la pobreza" que "sigue siendo una realidad", con 6,6 millones de mujeres en riesgo, cifra en descenso pero que "siguen poniendo de manifiesto la necesidad de seguir impulsando políticas de cuidados, de conciliación, de lucha contra la pobreza infantil o de empleo digno para que impacten directa y positivamente en las condiciones de vida de las mujeres".

'DERECHOS. JUSTICIA. ACCIÓN'.

Recuerda el texto que, este año, el lema al que Naciones Unidas invita a unirse con motivo del 8M es 'Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas', llamando "a reforzar en todo el mundo la eliminación de las barreras estructurales que dificultan la igualdad ante la justicia como leyes discriminatorias".

"Cuando se actúa en condiciones de igualdad, los derechos se protegen y se defienden; la educación en igualdad se consolida; las mujeres eligen libremente participar y liderar en la sociedad, también los ámbitos políticos y económicos; y el refuerzo de la protección y la prevención contribuye de manera decisiva a combatir la violencia contra las mujeres", reseña el texto.

Tras repasar algunas de las políticas municipales implementadas en este campo, la declaración reconoce que "hoy enfrentamos nuevos retos", entre los que se citan "la desinformación" o "la negación misma de la violencia machista y las desigualdades que aún existen" que suponen "un grave peligro para seguir avanzando en la igualdad plena, sino un intento de revertir los avances conseguidos".

Contando con este marco, el Ayuntamiento de Logroño acuerda con este texto "reafirmar su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres basada en la igualdad ante la Ley y la igualdad de oportunidades, pilares de una sociedad libre y democrática, y la lucha contra los movimientos antigénero, que ponen en riesgo los avances en materia de igualdad".

También "reiterar la condena de cualquier forma de violencia contra las mujeres, (física, psicológica, sexual, digital, vicaria, etc.) y de las situaciones de explotación vinculadas a la prostitución y a la trata de seres humanos, as/ como el apoyo a las víctimas, impulsando acciones de prevención, sensibilización, atención y coordinación desde el ámbito local".

En tercer lugar, "promover, en colaboración con los agentes sociales y en el marco de las competencias locales, iniciativas que favorezcan el empleo digno, la reducción de la temporalidad y la parcialidad involuntaria, y la eliminación de la brecha salarial, especialmente en aquellos sectores altamente feminizados".

"Invitar -suma- a integrar, de manera transversal e interseccional e/ principio de igualdad y no discriminación en las políticas públicas locales, reforzando la eficacia, la transparencia y la responsabilidad de las actuaciones públicas".

Igualmente, "reivindicar la necesidad de dotar a las entidades locales de financiación suficiente, estable y finalista para el desarrollo de políticas de igualdad, prevención de la violencia y atención integral a las víctimas, asegurando que dichas actuaciones no queden supeditadas a coyunturas económicas ni a desigualdades territoriales".

Y "comprometerse a impulsar la aprobación de protocolos frente al acoso sexual, así como el fomento de espacios seguros para las mujeres", así como "denunciar el negacionismo de la desigualdad y de la violencia machista, que daña de forma sustancial la percepción de la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad plena, y reafirmar el rechazo frontal a la violencia estructural que padecen las mujeres".

"La igualdad efectiva entre hombres y mujeres exige no solo la eliminación de la discriminación formal, sino también la garantía de condiciones materiales que permitan el ejercicio real de los derechos. Ello requiere políticas públicas activas, orientadas a reducir desigualdades y a fortalecer la cohesión social en nuestros municipios y provincias", finaliza la declaración, firmada por los Grupos Municipales de PP, PSOE, Mixto Podemos y Mixto PR+, con la única ausencia de Vox.