Archivo - Farmacia en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja se suma a la iniciativa del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, con motivo del Día Internacional de la Mujer, y pone el foco en "la necesidad de que los profesionales sanitarios presten una atención con perspectiva de género y sexo, teniendo en cuenta que las mujeres y los hombres enferman y reaccionan de forma diferente a la patología y a los tratamientos".

Además de "la existencia de patologías que impactan más y de forma distinta en la mujer" -como las enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis, las infecciones urinarias, la migraña, el asma, las enfermedades neurológicas, las infecciones de transmisión sexual, la menopausia, la anticoncepción o las enfermedades mentales-, "hay que tener en cuenta que la biología también determina cómo actúan y se metabolizan los fármacos, condicionando el resultado terapéutico".

Por ejemplo, "la mujer tiene un mayor porcentaje de grasa corporal que el hombre, lo que afecta al volumen de distribución de algunos medicamentos". A esto hay que añadir que "sus riñones tienen menor capacidad de filtración -un 10 % inferior que en los hombres-, lo que prolonga el efecto del fármaco en el organismo". Igualmente, "la población femenina tiene entre 1,5 y 1,7 veces mayor riesgo de sufrir reacciones adversas a los medicamentos".

A estas diferencias biológicas "se suman otras de género que hacen que mujeres y hombres expresen sus síntomas de forma distinta, y los determinantes sociales de la salud, que pueden generar inequidades en el acceso a los tratamientos".

CON GÉNERO FEMENINO

La profesión farmacéutica, con profundos conocimientos del medicamento por su formación universitaria, es consciente de estas diferencias que afectan a la farmacocinética de los tratamientos.

En La Rioja esta realidad tiene rostro claramente femenino: el 72% de las colegiadas son mujeres. Una mayoría que se extiende a todos los ámbitos del ejercicio profesional, desde las oficinas de farmacia hasta la farmacia hospitalaria, la sanidad pública o el ámbito analítico.

Esta presencia mayoritaria se refleja también en los órganos de gobierno del Colegio. En el conjunto de la Junta de Gobierno y las Vocalías de Sección, las mujeres ocupan el 61% de los cargos, evidenciando que el liderazgo de la profesión farmacéutica riojana tiene igualmente rostro femenino.

UNA PROFESIÓN SENSIBLE Y COMPROMETIDA.

Las farmacias comunitarias de La Rioja se posicionan, un año más, como lugares seguros donde los profesionales acompañan a las pacientes en la prevención y tratamiento de sus patologías con una mirada diferenciadora.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja comparte y respalda las iniciativas que en este ámbito ha puesto en marcha el Consejo General, en colaboración con Organon, dirigidas tanto a los farmacéuticos como a la población general: guías sobre patologías en las distintas etapas de la vida de la mujer, infografías para pacientes y profesionales, y videoconsejos a través del canal "Salud de la mujer y farmacia" en YouTube.

Asimismo, el Colegio riojano mantiene su firme compromiso en la lucha contra la violencia de género, lacra social que impacta directamente en la salud de la mujer.

Las farmacias de La Rioja aplican el "Protocolo de Actuación en la Farmacia Comunitaria ante la Violencia contra las Mujeres", recientemente actualizado a finales de 2025 junto al Consejo General y los Ministerios de Sanidad e Igualdad.