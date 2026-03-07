Proyecto Hombre La Rioja advierte que el 21 por ciento de personas en tratamiento son mujeres

Cartel por el Día Internacional de la Mujer de Proyecto Hombre - PROYECTO HOMBRE

LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Proyecto Hombre La Rioja ha advertido, con motivo del 8M, que el 21 por ciento de personas en tratamiento son mujeres. Una cifra de mujeres que reciben tratamiento en la entidad que ha aumentado durante los últimos años.

Sin embargo, la diferencia porcentual respecto a los hombres continúa siendo notable. Esta brecha no refleja necesariamente un menor impacto de las adicciones en ellas, sino que evidencia que muchas mujeres siguen encontrando más obstáculos para pedir ayuda, acceder a los recursos y sostener el proceso terapéutico.

Según los datos de la última memoria de la entidad, en 2024 las usuarias de los programas del centro de día, el centro residencial y el Programa Reconecta representaron el 21 por ciento de las personas en tratamiento, frente al 16 por ciento registrado en 2019, ha informado la entidad.

"Pese a este incremento, siguen siendo numerosas las mujeres con un problema de adicción que no se deciden a pedir ayuda por el estigma social, responsabilidades como el cuidado en solitario de menores o personas mayores, o la necesidad de llevar dinero al hogar. Además, muchas presentan miedo a perder la custodia de sus hijos o una mayor exposición a situaciones de violencia. Estas circunstancias condicionan tanto el acceso como la permanencia en tratamiento", explica José Ignacio Macías, director de Proyecto Hombre La Rioja.

En este contexto y el marco del Día Internacional de la Mujer, la Asociación Proyecto Hombre ha lanzado a nivel nacional la campaña "Visibilizar también es acompañar", una iniciativa que pone el foco en estas barreras y en la necesidad de incorporar la perspectiva de género de forma transversal en la intervención.

La incorporación de la perspectiva de género en Proyecto Hombre no es puntual ni simbólica: es una decisión estratégica que influye en el diseño, desarrollo y evaluación de los programas. En La Rioja, la organización ofrece desde hace tiempo tratamientos específicos que se adaptan a las necesidades de las mujeres y facilitan la conciliación.

PROGRAMA 'HELENA'

El Programa 'Helena', desarrollado con el apoyo de la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, incluye tratamientos ambulatorios y residenciales dirigidos a mujeres con problemas de conducta adictiva, con especial atención a aquellas con cargas familiares o en situación de gestación. Además, brinda apoyo a mujeres cuyas parejas afrontan adicciones.

Asimismo, la entidad cuenta con grupos terapéuticos específicos para mujeres donde encuentran un espacio seguro. "En este entorno de confianza, las mujeres pueden reconocerse, recuperar su voz, romper los estereotipos que pesan sobre ellas e incluso superar experiencias de abuso físico, psicológico, sexual. Además, el apoyo entre compañeras refuerza el empoderamiento: las anima a tomar decisiones propias y a dejar atrás la tendencia a delegar en otros aquello que les corresponde decidir a ellas", afirma José Ignacio Macías.

Las "malas" no existen; el estigma sí Las mujeres con problemas de adicción suelen enfrentarse a un doble estigma: el asociado al consumo y el vinculado a los mandatos de género. Con frecuencia son señaladas como "malas madres", "malas hijas" o "malas parejas", lo que incrementa el sentimiento de culpa y retrasa la búsqueda de apoyo.

Por eso, desde la Asociación Proyecto Hombre se recuerda que tratar igual no siempre implica tratar de forma adecuada. Reconocer las desigualdades estructurales es el primer paso para garantizar una atención verdaderamente equitativa.

Con la campaña 'Visibilizar también es acompañar', la Asociación quiere interpelar a la sociedad para desmontar prejuicios y estereotipos que siguen pesando sobre las mujeres con problemas de adicción. "Las etiquetas aíslan. Sin embargo, detrás de cada dato hay una historia que el acompañamiento adecuado puede transformar. Con apoyo, pueden recuperar el control de su vida", subraya el director de Proyecto Hombre La Rioja.