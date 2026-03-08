8M.- La Rioja, comunidad donde más han caído el número de mujeres autónomas en los últimos diez años, según ATA

Evolución trabajadoras autónomas. - ATA

LOGROÑO/MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La mayor pérdida porcentual de mujeres emprendedoras en los últimos diez años se ha registrado en La Rioja, con una caída del -1,45% de sus mujeres autónomas, lo que supuso un descenso de 128 mujeres cotizando al RETA.

Así se desprende del informe elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) con motivo del 8M, según el cual de las 253.398 nuevas afiliaciones al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomas) en estos diez años 154.956 han sido mujeres.

Uno de cada dos nuevos trabajadores autónomos es mujer y actualmente en España hay 1.269.276 autónomas, que representan el 37,1% del total del colectivo. En la última década el número de autónomas ha crecido en un 13,9%, un ritmo que triplica el de los varones, que se sitúa en el 4,8% desde diciembre de 2015.

De los 37.619 nuevos cotizantes que sumó el RETA en el último año, el 52,6% (+19.801 autónomas) fueron mujeres, frente a 17.818 hombres, que representaron el 47,4% del crecimiento. Este empuje se produce a pesar de que los varones siguen representando el 62,9% del total del colectivo.

Para la organización, "las mujeres emprendedoras no solo son un ejemplo de resiliencia, sino el pilar clave para el crecimiento del trabajo autónomo en 2025, señala Candelaria Carrera, vicepresidenta y responsable del área de Mujer de ATA. Por ello, desde la organización se "seguirá trabajando para que puedan desarrollar sus proyectos con las mismas condiciones y derechos, eliminando las barreras estructurales que aún persisten por el hecho de ser mujer".

Sin embargo, la evolución por comunidades autónomas ha mostrado contrastes significativos. El crecimiento femenino ha sido el motor en gran parte del territorio, destacando especialmente dos comunidades como la Comunidad Valenciana (+5.147 autónomas, un 3,68%) Andalucía (+4.706, un +2,18%). Ambas regiones suman prácticamente la mitad de todo el incremento de mujeres trabajadoras por cuenta propia en España en el último año.

Además, sumaron emprendedoras las comunidades de Baleares (+2,55%), Canarias (+2,12%), Extremadura (+2,00%), Madrid (+1,78%), Castilla-La Mancha (+1,76%), Murcia y Cataluña (ambas +1,52%). En un escalón inferior, pero logrando cerrar el año en positivo, se situaron Cantabria (+0,82%), Asturias (+0,68%), Navarra (+0,25%) y Galicia, que logró sumar 17 nuevas mujeres autónomas, lo que supuso un escaso +0,02%.

Frente a estas cifras, por regiones cuatro comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas que no lograron sumar mujeres autónomas en el conjunto de 2025. La mayor pérdida porcentual de emprendedoras se registró en La Rioja, con una caída del -1,45% de sus mujeres autónomas, lo que supuso un descenso de 128 mujeres cotizando al RETA. Le siguen Aragón (-0,39%), Castilla y León (-0,24%) y País Vasco, con 96 autónomas menos, lo que representa un descenso del -0,15%.

Por su parte, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla también cerraron el año con saldos negativos, con descensos del -3% y -0,16% respectivamente.

En 2025 se observa un cambio de tendencia relevante respecto al año anterior en regiones como Asturias y Galicia: mientras que en el informe de 2024 ambas comunidades registraban pérdidas anuales, en el actual ejercicio han conseguido revertir la situación y volver al crecimiento, permitiendo que el impulso femenino nacional siga ganando terreno.

En la última década, la evolución también ha sido distinta según las comunidades autónomas. A pesar del importante crecimiento de mujeres, seis comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Ceuta no lograron sumar nuevas emprendedoras y cerraron la década con un descenso de autónomas: Ceuta (- 10,5%), Galicia (-7,7%), Asturias (-7,4%), Aragón (-4,1%), Castilla y León (-3,6%), La Rioja (- 3,4%) y País Vasco (-0,7%). Por el contrario, los mayores crecimientos en cuanto a número de mujeres autónomas fueron Canarias (+36,0%), Andalucía e Islas Baleares (ambas con un +28,1%) y la Comunidad de Madrid (+27,5%) en la última década.

En Aragón, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Galicia y Asturias descendió tanto el número de autónomos varones como el de mujeres. Únicamente en Galicia el descenso de las emprendedoras (-7,7%) fue superior al registrado por los varones (-4,8%).

En las comunidades autónomas donde crecieron tanto el número de hombres como el de mujeres autónomas, en todas ellas el crecimiento femenino fue porcentualmente superior al masculino.