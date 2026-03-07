Siete líneas de autobús urbano de Logroño desviarán mañana su itinerario por la concentración de la jornada

Archivo - Autobús De Logroño - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un total de siete líneas de autobús urbano de Logroño desviarán mañana su itinerario con motivo de la concentración del Día Internacional de las Mujeres. Serán, en concreto, las líneas 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10, que variarán su trayecto a lo largo de la mañana.
Los autobuses se detendrán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aunque no pertenezcan a su línea.
El itinerario habitual se irá recuperando conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente. Mientras tanto, se atenderán en todo momento las instrucciones de Policía Local.
De 11 a 12,30 horas, aproximadamente, variarán:
LÍNEA 2: Yagüe - Varea: av. Burgos - c/ Duques de Nájera - c/ Chile - av. Gran Vía Juan Carlos I. Varea - Yagüe: c/ Gral. Vara de Rey - c/ Duques de Nájera - av. de Burgos.
LÍNEA 3: Villamediana - El Campillo: c/ Estambrera - c/ Gustavo Adolfo Bécquer - c/ Miguel Delibes - c/ Duques de Nájera - c/ Carmen Medrano.
LÍNEA 4: Palacio de Congresos - Pradoviejo: av. Solidaridad - c/ Gral. Vara de Rey - c/ Duques de Nájera - c/ Chile.
LÍNEA 6: Centro - El Cortijo: av. Solidaridad - c/ Gral. Vara de Rey - c/ Duques de Nájera - c/ Carmen Medrano - c/ Gral. Urrutia.
LÍNEA 10: Hospital San Pedro - El Arco: c/ Muro del Carmen - c/ Gral. Vara de Rey - c/ Duques de Nájera - av. de Burgos.
De 12,30 a 14,30 horas, aproximadamente, la variación será:
LÍNEA 2: Yagüe - Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Solidaridad - c/ Villamediana - av. Colón - av. de la Paz. Varea - Yagüe: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos I.
LÍNEA 5: Madre de Dios - Valdegastea: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - c/ Villamediana. Valdegastea - Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey - av. Solidaridad - c/ Villamediana - av. de Colón - av. de la Paz.
LÍNEA 9: Pradoviejo - Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey - av. Solidaridad - c/ Villamediana - av. Colón - av. Doce Ligero - c/ Madre de Dios - c/ San Francisco - Puente de Piedra. Las Norias - Pradoviejo: Puente de Piedra - av. Viana - c/ Capitán Gaona - c/ San Francisco - c/ Madre de Dios - av. Doce Ligero - av. Colón - av. Solidaridad - c/ Gral. Vara de Rey.
LÍNEA 10: Hospital San Pedro - El Arco: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos I. El Arco - Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Solidaridad - c/ Villamediana - av. Colón - av. de la Paz.