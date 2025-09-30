El 90% de las personas con Enfermedad Renal Crónica (ERC) desconocen que padecen la enfermedad

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La insuficiencia renal ha aumentado su incidencia en los últimos años en la población española, pero, en ocasiones, es difícil de detectarla, ya que, en muchos casos, cuando se empiezan a sentir los síntomas, la patología ya está muy avanzada. El conocimiento de la población acerca de la causas y consecuencias de la insuficiencia renal, aunque va en aumento, sigue siendo limitado.

De hecho, según la Federación Nacional de Asociaciones de Donantes de Riñón (ALCER), el 90% de las personas con Enfermedad Renal Crónica (ERC) no saben que la tienen, una cifra que se aplica a nivel nacional y que también es relevante para La Rioja, dado que la ERC es una patología silenciosa hasta etapas avanzadas.

Sobre este asunto versará la primera Aula de Salud Ibercaja-Viamed Los Manzanos de este otoño que tendrá lugar este miércoles 1 de octubre a las 19,30 horas en el Salón de Actos del Centro Ibercaja La Rioja (Plaza Diversidad, 2. Logroño) con entrada libre.

El responsable de impartir esta charla, de título 'La realidad de la insuficiencia renal', es el nefrólogo del Hospital Viamed Los Manzanos, Carlos Gómez Alamillo. El acto estará presentado por la subdirectora médica de Viamed Los Manzanos, la doctora Florencia Moreno Pascal. Al finalizar la exposición, los asistentes podrán formular sus preguntas.

En la conferencia, Gómez Alamillo abordará la función renal y las implicaciones de su pérdida. "El propósito de esta reunión, explica Gómez Alamillo, es compartir el conocimiento de la función renal, las consecuencias de su pérdida, como poderlas controlar y dialogar acerca de las incertidumbres y temores que, a buen seguro tras esta charla, serán minimizados".

Las causas más frecuentes por las cuales se puede llegar a perder totalmente la función de los riñones son las Glomerulonefritis, Hipertensión arterial, Diabetes mellitus tipo 2, Enfermedad renal obstructiva, Enfermedades hereditarias (Poliquistosis, Nefropatía de reflujo, Vejiga neurógena), Diabetes mellitus tipo 1 (40%), diabetes mellitus tipo 2, Fármacos (uso prolongado de antiinflamatorios no esteroideos, fármacos nefrotóxicos que requieran ajuste de dosis a la función renal), síndrome cardio-renal (flujo de sangre a los riñones disminuido).

La insuficiencia renal, una vez iniciada, concreta Gómez Alamillo, "puede progresar a la perdida de la función renal y conduce a una serie de complicaciones limitantes de la salud cardiovascular, del sistema óseo, endocrinológico, anemia, llegando a la insuficiencia renal crónica avanzada y en consecuencia al deterioro de la salud que solo puede tratarse con la diálisis y el trasplante".

En muchos casos, como en la hipertensión arterial, enfermedad cardiaca, la diabetes, la arteriosclerosis, la insuficiencia renal aparece precozmente y puede pasar desapercibida. "En estos casos, dice el nefrólogo, la detección, seguimiento y control de estos procesos, el progreso de la pérdida de función renal puede enlentecerse con un control y tratamiento adecuados," y lograr evitar o retrasar la entrada en diálisis.

Una situación menos conocida es la insuficiencia renal aguda, que aparece por toxicidad a fármacos, deshidratación, procesos infecciosos y más causas y que la mayoría de las veces, tras el tratamiento adecuado, se puede recuperar la función renal.

"Es preciso, advierte Gómez Alamillo, tratarlo rápida y adecuadamente, dada su gravedad, pero es igual de importante prevenirlo y evitarlo, ya que puede incrementar a la larga el riesgo de llegar la insuficiencia renal crónica".

Para Gómez Alamillo es "de vital importancia transmitir a la sociedad el papel de los riñones en la salud y como conservarlos, controlando periódicamente su filtrado (creatinina y aclaramiento así como el examen de la orina que nos informará de la presencia de anomalías y sobre todo del llamado índice albumina/creatinina, factor importante de riesgo cardiovascular)".

Una llamada a la concienciación sobre la importancia de los riñones en la salud general de los pacientes, que Gómez Alamillo concreta en un lema con el que no perder de vista el funcionamiento de este importantísimo órgano, "conozca su creatinina, su filtrado y su albumina en orina". Aulas de Salud Viamed Los Manzanos La cada vez más larga esperanza de vida y la creciente preocupación de los ciudadanos por participar activamente en su salud hace que nuestra población demande información sobre salud rigurosa y autorizada.

Una información que los profesionales de Viamed Los Manzanos ofrecen a los riojanos con experiencia, profesionalidad y rigor incidiendo en la divulgación de hábitos de vida saludables y pautas de prevención en las Aulas de Salud Viamed Los Manzanos.