El 97,08% del alumnado presentado a la convocatoria ordinaria de la PAU en La Rioja supera las pruebas

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LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 97,08 por ciento de los alumnos que se han presentado a la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en La Rioja han sido declarados 'apto', con una nota media de 7,385.

Tal y como ha trasladado Educación, la nota más alta obtenida en la PAU en La Rioja ha sido la de la alumna del Centro Privado de Educación Secundaria Nuestra Señora del Buen Consejo de Logroño, Irene Bassols, quien ha alcanzado un 9,938 en la fase obligatoria.

Esta puntuación, sumada al 10 de la calificación media de Bachillerato, hace que esta estudiante obtenga una puntuación de 9,975 puntos en la calificación de acceso a la universidad (calculada ponderando el sesenta por ciento de la calificación final del Bachillerato y el cuarenta por ciento de la calificación de la fase obligatoria). Además, esta misma alumna ha obtenido la nota más alta en la fase obligatoria de PAU, con un 9,938.

Por otra parte, la alumna con la segunda mejor nota en la fase obligatoria de la PAU ha sido Alejandra Tejada Fernández, del Colegio Privado Santa María de Logroño (Marianista), quien ha alcanzado un 9,725 que, sumada a su media bachiller, un 9,75, ha obtenido una puntuación de 9,740 en la calificación de acceso a la universidad.

La tercera mejor nota en la fase obligatoria la ha logrado Zoe Hagemann Martínez, del Instituto Práxedes Mateo Sagasta, también de Logroño, un 9,700 que sumada al 9,84 que tiene como media de Bachiller alcanza el 9,784 como calificación de acceso a la universidad.

Los alumnos pueden consultar las calificaciones provisionales en la página web habilitada por la Universidad de La Rioja. El plazo de solicitud de admisión para el próximo curso 2026-2027 está abierto desde hoy, día 16 de junio, y se extenderá hasta el 2 de julio.

Los estudiantes que no estén conformes con esta primera calificación podrán solicitar una segunda corrección a partir de mañana, día 17, hasta el próximo 19 de junio, hasta las 14 horas. Las calificaciones definitivas se publicarán el 26 de junio.

El año pasado, el porcentaje de aprobados sobre presentados en la PAU, tras el procedimiento de reclamaciones, alcanzó el 97,57 por ciento, con una nota media de 7,397.

Por último, la convocatoria extraordinaria de la PAU tendrá lugar los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.

La Universidad de La Rioja oferta para el próximo curso 2026-2027 un total de 1.100 plazas de Grado, de las que treinta son para el nuevo Grado de Medicina y otras 25 para el de Tecnología del Lenguaje, que por primera vez se imparten en La Rioja.