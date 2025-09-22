Aarón Palacio sustituye a Pablo Aguado este martes en Logroño

Aarón Palacio abre la puerta grande de 'La Ribera' en la primera de feria de San Mateo en Logroño - BMF TOROS

LOGROÑO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ante la lesión sufrida ayer en Guadalajara por el matador de toros Pablo Aguado, que no podrá actuar mañana, 23 de septiembre, en la Plaza de Toros de Logroño, será sustituido por el diestro Aarón Palacio, triunfador de la 1ª de abono de la Feria de San Mateo tras cortar 3 orejas en su actuación, ha informado Toreo, Arte y Cultura BMF S.L.

Con ello, el cartel queda de la siguiente manera, toros de 'Núñez del Cuvillo' para Diego Urdiales, Roca Rey y Aarón Palacio.