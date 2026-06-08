Abierta la convocatoria de ayudas para mejorar la producción y comercialización de los productos apícolas 2026

Archivo - Una abeja polinizando. - CSIC/BLANCA ARROYO - Archivo

LOGROÑO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, 8 de junio, la Resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente por la que se aprueba la convocatoria pública de las ayudas para la campaña apícola 2026, destinadas a la mejora de las condiciones de producción y comercialización de los productos apícolas, en el marco de Intervención Sectorial Apícola recogida en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027.

Estas subvenciones, que se tramitan en régimen de concurrencia competitiva, tienen como finalidad apoyar a las explotaciones apícolas riojanas en la adopción de medidas contra enfermedades e invasores de las colmenas, especialmente la varroosis, así como la adquisición de productos para incrementar la vitalidad de las colonias, la renovación y acondicionamiento de cera, la mejora de las condiciones de producción, la adaptación al cambio climático y la profesionalización del sector.

La convocatoria también incorpora ayudas para la cría de reinas mediante la adquisición de material específico para selección y reproducción, así como para la compra de reinas fecundadas o sin fecundar y de enjambres destinados a la reposición de bajas en las explotaciones apícolas.

La cuantía de la ayuda varía en función del tipo de actuación, alcanzando hasta el 90 % del gasto en productos sanitarios y hasta el 50 % en inversiones para adaptación climática, con límites establecidos por colmena. La convocatoria permitirá subvencionar actuaciones ya ejecutadas entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026.

Durante la pasada campaña, una treintena de apicultores profesionales resultaron beneficiarios de ayudas por un importe de 140.817 euros. El Gobierno de La Rioja ha aprobado para la campaña 2026 un gasto de 170.298,20 euros, importe subvencionado al 50% por el FEAGA y en un 25% por el MAPA.

El plazo de presentación de solicitudes, que se tramitarán preferentemente por vía electrónica a través de la web del Gobierno de La Rioja https://web.larioja.org/oficina-electronica/tramite?n=25458, comenzará al día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOR y permanecerá abierto hasta el 1 de agosto de 2026 solicitudes.

La Comunidad Autónoma de La Rioja tiene registradas 366 explotaciones apícolas que cuentan con 25.324 colmenas, de las cuales 39 pertenecen a apicultores profesionales. Con esta convocatoria, el Gobierno de La Rioja reafirma su apoyo al sector apícola, una actividad estratégica para el mantenimiento de la biodiversidad, la polinización de los cultivos, la conservación de los ecosistemas y el desarrollo económico del medio rural riojano.