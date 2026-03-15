Abierta la convocatoria de 'Camprovinarte 2026' que se celebra del 13 al 19 de julio

Archivo - Una imagen de Camprovinarte de otras ediciones - CAMPROVINARTE - Archivo

LOGROÑO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camprovín ha abierto la convocatoria de 2026 de 'Camprovinarte' que se celebra del 13 al 19 de julio. Este concurso se realiza para la selección de 4 artistas que intervengan en espacios del municipio con murales, escultura, serigrafía, fotografía, arte textil, forja artística u otro tipo de expresiones.

El municipio cuenta con 50 expresiones artísticas, repartidas por diferentes lugares, que se han ido realizando en estas 9 ediciones anteriores.

La temática está relacionada con el mundo rural y con el acceso a la cultura de las zonas rurales.

Todos los proyectos seleccionados serán beneficiados con la cantidad de 750 euros (a los que se les descontará los impuestos pertinentes).

SOLICITUD

Las inscripciones se presentarán desde el día de la publicación de la convocatoria hasta el 6 de abril de 2026. Las inscripciones presentadas fuera de plazo no serán tenidas en cuenta.

La selección de proyectos a partir de la primera semana de mayo, mientras que la fecha límite de los seleccionados para confirmar su compromiso de ejecución y de enviar su propuesta adaptada al espacio otorgado: 10 días naturales después de la notificación de la selección.

La fecha para realización de los trabajos: del 13 al 19 de julio del 2026, ambos días incluidos. Los o las artistas deberán permanecer en Camprovín al menos 5 días.

El Ayuntamiento de Camprovín se reserva el derecho de modificar alguna de las fechas de este cronograma sin que los participantes tengan derecho a efectuar ningún tipo de reclamo o solicitar resarcimiento económico alguno.

Las inscripciones se realizarán a través del mail turismocamprovin@gmail.com