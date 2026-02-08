Abierta hasta el día 22 la votación para que el público elija los pueblos de la 'Gira en Plazas' 2026

Archivo - Actuación anterior de Gira en plazas - GIRA EN PLAZAS - Archivo

LOGROÑO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'Gira en Plazas' vuelve en 2026 para seguir acercando música y cultura a los pueblos de La Rioja, tras el éxito de su primera edición en 2025.

Una iniciativa de Cencerro Producciones, con la colaboración del Gobierno de La Rioja, que refuerza la vida comunitaria, dinamiza la cultura rural y pone en valor los espacios públicos como puntos de encuentro y participación.

El público tendrá un papel activo a través de votaciones populares online que decidirán qué pueblos formarán parte de la gira 2026. La votación está abierta al público hasta el 22 de febrero a las 23,59 horas.

La gira se celebrará a principios de mayo, transformando plazas, parques y espacios abiertos en escenarios de música y comunidad, donde vecinos y artistas se encuentren en un entorno cercano y participativo.

Esta iniciativa mantiene el objetivo de ofrecer oportunidades tanto a los habitantes de las localidades como a los músicos, combinando tradición y nuevas propuestas artísticas.

En su primera edición, el proyecto visitó cuatro municipios -Leiva, El Rasillo de Cameros, Préjano y Nalda- y reunió a artistas como Casapalma, Caamaño & Ameixeiras, Vivace y El Nido, convirtiendo las plazas en espacios vivos de cultura y encuentro intergeneracional.

Cencerro Producciones, promotora del Festival Sierra Sonora, continúa apostando por un modelo cultural descentralizado y sostenible que posiciona a La Rioja como referente de cultura rural en España, consolidando 'Gira en Plazas' como un proyecto que transforma las plazas en lugares de vida, música y comunidad.