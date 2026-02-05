Abiertas las inscripciones para el taller de Gestión Emocional en el Centro Fundación Caja Rioja Calahorra

LOGROÑO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rioja ha abierto las inscripciones para el taller de Gestión Emocional que impartirá Marcos Heras en el Centro Fundación Caja Rioja desde febrero hasta el mes de mayo. Las personas interesadas pueden realizar la matrícula a través de la web de la entidad www.fundacion-cajarioja.es.

Junto con esta formación se imparten también durante el curso 2025-2026 los talleres sobre Patrimonio histórico artístico: los siglos del gótico en La Rioja, del pintor Javier Garrido; Teatro para mujeres mayores, de Javier Martínez Losa; Cómo hablar en público, con Javier Martínez Losa; el taller de acuarela, con Andrea Martínez Ruiz, y el curso gratuito de Español para Inmigrantes.

En el taller de Marcos Heras se explicará qué es la inteligencia emocional, qué beneficios aporta para la vida y cómo se desarrolla; se trata de una formación práctica combinada con ejercicios sencillos.

Se impartirá los lunes, de 19,30 a 20,30 horas, desde el 16 de febrero hasta el 25 de mayo.