Abiertas matrículas para exámenes oficiales de Cambridge (inglés), DELF/DALF (francés) y cursos intensivos preparación

LOGROÑO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa de las Lenguas de la Universidad de La Rioja, centro evaluador de pruebas oficiales de acreditación de los idiomas inglés, francés y español, mantiene abiertos los plazos de inscripción y matrícula para los exámenes de nivel de Cambridge (inglés) y DELF/DALF (francés), además de para las Pruebas para la Acreditación de Niveles UR, que se celebrarán en el campus logroñés entre los meses de junio y julio.

Para reforzar el nivel de los aspirantes que se presenten a estas pruebas, la Casa de las Lenguas ha organizado entre los meses de abril y julio diferentes cursos intensivos de preparación para las pruebas de inglés (B1, B2 y C1) y de francés (B1 y B2) de entre 10 y 20 horas de duración.

Las actividades de la Casa de las Lenguas están abiertas no solo a la comunidad universitaria sino también a todas aquellas personas mayores de 15 años o que cursen 4º de Educación Secundaria Obligatoria durante el curso 2025-26.

En el caso de los exámenes de acreditación de inglés, la Casa de las Lenguas de la UR es centro colaborador y preparador de los exámenes de Cambridge English Qualifications y el próximo mes de julio tendrán lugar las pruebas anuales de acreditación de los niveles B1 Preliminary, B2 First y C1 Advanced. El período de matrícula para las pruebas está abierto hasta los días 15 de junio (exámenes en formato papel) y 12 de julio (exámenes en formato digital).

Para preparar las pruebas de Cambridge, la Casa de las Lenguas ha organizado cursos intensivos de 10 y de 20 horas de los diferentes niveles y que tendrán lugar entre el 1 de junio y el 23 de julio. El periodo ordinario de preinscripción está abierto hasta el próximo 28 de abril. Toda la información se puede encontrar en este enlace https://www.unirioja.es/facultades-escuelas-y-centros/casa-d...

En el caso de las pruebas DELF/DALF, el certificado oficial otorgado por el Ministerio francés de Educación Nacional que certifica niveles de competencia, de práctica y de dominio de la lengua francesa para extranjeros, la Casa de las Lenguas de la UR también es centro evaluador oficial. El periodo de matrícula para esta convocatoria anual concluye el viernes 14 de abril y se puede realizar a través de esta página de internet: https://www.unirioja.es/facultades-escuelas-y-centros/casa-d...

Para preparar los exámenes de acreditación B1 y B2 de francés, la Casa de las Lenguas ha organizado dos cursos intensivos de 10 y 20 horas de duración que se celebrarán durante los meses de abril y mayo y cuya preinscripción ordinaria está abierta hasta el 18 de marzo a través de esta página web: https://www.unirioja.es/facultades-escuelas-y-centros/casa-d...

Además, hasta el 5 de junio está abierto el plazo de matrícula para las Pruebas para la Acreditación de Niveles UR, exámenes de acreditación de los niveles B1 y B2 de lengua inglesa y del nivel B1 de francés e italiano. Estas pruebas, que tendrán lugar el 16 de junio, están dirigidas especialmente a personas que requieran certificar un nivel de idioma de cara a las convocatorias de movilidad y admisión a titulaciones de máster.

Información e inscripciones en esta web: https://www.unirioja.es/facultades-escuelas-y-centros/casa-d...