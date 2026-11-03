Abierto el plazo para apuntarse al Torneo Municipal de Baloncesto y la Liga de Pádel de Logroño

Centro Municipal Deportivo de Lobete en Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Logroño Deporte ha abierto las inscripciones para participar en la XIV edición del Torneo Municipal de Baloncesto y en la II Liga de Pádel Municipal, que podrán realizarse hasta el 9 de noviembre.

Las inscripciones de aquellos equipos y personas que estén interesados deben realizarse antes del 9 de noviembre en las oficinas de Logroño Deporte o través del mail deportes@logrono.es.

El Torneo Municipal de Baloncesto cuenta con la Federación Riojana de Baloncesto como entidad colaboradora. Está previsto que participen más de 100 jugadores, es una actividad amistosa, orientada a jóvenes de 17 años en adelante, en categoría única, pudiendo ser los equipos mixtos, y de 10 a 14 jugadores por equipo.

El Torneo Municipal de Baloncesto es un torneo ya consolidado en su decimocuarta edición. El torneo comenzará la semana del 16 de noviembre y el calendario de competición proseguirá durante 20 o 22 jornadas que se desarrollarán a lo largo del año, hasta la fase final prevista para el mes de mayo de 2027.

Los partidos se disputarán en pista cubierta, en el Polideportivo Municipal de Lobete, los lunes de 21,45 a 22,45 horas, y los miércoles en horario de 20,45 a 22,45 horas. El coste de las inscripciones es de 178 euros para abonados de Logroño Deporte y 225 euros para usuarios.

LIGA DE PÁDEL.

Por su parte, la II Liga de Pádel Municipal de Logroño se desarrolla desde finales de noviembre hasta mayo. Los partidos se celebrarán en las pistas de pádel del Centro Deportivo Municipal de Las Norias, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 22 horas, y los sábados y domingos de 9 a 21 horas.

Para que los participantes encuentren partidos de su nivel, habrá cinco categorías, tres en categoría masculina y dos en categoría femenina. Las inscripciones pueden llevarse a cabo a través de la página web www.logronodeporte.es y el coste es de 30 euros para abonados y 50 euros para usuarios.