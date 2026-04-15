Abierto el plazo de inscripción para la Escuela Infantil 'Santos Mártires' de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha abierto, esta mañana, el plazo de inscripción para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Escuela Infantil municipal 'Santos Mártires'. Se ofertan un total de 42 plazas para niños de 0 a 3 años. Concretamente, hay 18 plazas vacantes en el aula de 0 a 1 años; 17 en la de 1 a 2 años y 7 plazas libres en el aula de 2 a 3 años.

Asimismo, se reservan 9 plazas para menores con necesidades educativas especiales y otras 9 para niños con medida de tutela por la Comunidad Autónoma. Si estas 18 plazas de reserva no se cubren, se asignarán a los niños de la lista de espera.

La inscripción se podrá formalizar desde hoy hasta el próximo 30 de abril, presencialmente en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), de lunes a viernes, de 8,00 a 14,30 horas y también los miércoles por la tarde, de 16,30 a 19,30 horas, y telemáticamente, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. La lista provisional de admitidos se publicará el 8 de mayo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Calahorra, en la Escuela Infantil 'Santos Mártires' y en el Centro municipal de Servicios Sociales, así como en la web municipal (www.calahorra.es).

Las reclamaciones se podrán presentar entre 9 y 13 de mayo y el listado de admitidos se hará público el 22 de mayo en los mismos sitios que la lista provisional. El periodo de matrícula para el curso 2026-2027 en la Escuela Infantil municipal 'Santos Mártires' se abrirá el 12 de junio y finalizará el 24 de junio, ambos inclusive.

En la web municipal (www.calahorra.es) está publicada toda la información relativa al proceso de inscripción: plazos, documentación que hay que presentar, etc.