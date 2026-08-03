Abierto el plazo de matrícula de la Universidad de la Experiencia para el curso 2026-2027

LOGROÑO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja abre el plazo de matrícula en la Universidad de la Experiencia en sus cinco sedes de Logroño, Calahorra, Haro, Arnedo y Santo Domingo de la Calzada para el curso académico 2026-2027.

Toda la información de las diferentes sedes sobre asignaturas, cursos, horarios, precios y proceso de matrícula se encuentra publicada en la web www.unirioja.es/experiencia. Además, podrán ser atendidos de manera presencial en la sede de la Fundación de la UR en el caso de Logroño, en el Palacio de Bendaña (Haro), en el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, en el Centro Deán Palacios (Calahorra) y en la OAC del Ayuntamiento de Arnedo.

La Universidad de la Experiencia es el programa formación de adultos de la Universidad de La Rioja. Cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja, de los Ayuntamiento de Logroño, Calahorra, Haro, Arnedo y Santo Domingo de la Calzada, del Colegio Oficial de Psicología de La Rioja y de la Obra Social de La Caixa.

Dirigido a personas mayores interesadas en incorporarse a la vida universitaria, la Universidad de la Experiencia ofrece programas de formación paralelos a las enseñanzas regladas, para los que no es necesario haber cursado estudios previos.

Por tanto, solo exige interés por aprender y la voluntad de implicarse activamente en el aprendizaje.

La Universidad de la Experiencia es una apuesta por la extensión de la cultura universitaria a toda la sociedad, que ofrece una respuesta a la inquietud intelectual de muchas personas que, o bien no tuvieron oportunidad de acceder a estudios avanzados, o bien desean ampliar y actualizar sus conocimientos.

Desde su nacimiento en 2005, la Universidad de la Experiencia se ha consolidado como una referencia de la formación continua para mayores, con sedes en Logroño, Calahorra, Haro, Arnedo y Santo Domingo de la Calzada.

CASI 600 ALUMNOS

Casi 600 alumnos (597) forman parte del proyecto de la Universidad de la Experiencia en este curso pasado 2025-26, repartidos entre sus sedes desde Logroño, Calahorra, Haro, Arnedo y Santo Domingo, consolidado como un espacio educativo, cultural y social de referencia.

El éxito del programa reside tanto en sus contenidos como en la convivencia, el crecimiento personal y el ambiente de comunidad que se genera. La Universidad de la Experiencia es, para muchos, un nuevo comienzo.

Además, la Asociación de Alumnos de la Universidad de la Experiencia (ADEX) complementa la formación académica con un amplio programa de actividades culturales, formativas y de convivencia dirigidas a sus asociados.

Entre ellas destacan conferencias, cursos de idiomas y fotografía, visitas culturales, viajes académicos y otras iniciativas que fomentan el aprendizaje permanente, la participación y las relaciones sociales entre el alumnado. Estas actividades contribuyen a enriquecer la experiencia universitaria y refuerzan el carácter integrador, cultural y social que define el proyecto de la Universidad de la Experiencia.