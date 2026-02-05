Abierto el plazo para participar en el IV Máster Nacional de Pinchos con #productoriojano en el Salón Gourmets

Archivo - Un parcipiante en el Máster Nacional de Pinchos de Salón Gourmets - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja promueve por cuarto año consecutivo el Máster Nacional de Pinchos con #productoriojano convocado en el marco del 39.º Salón Gourmets. Los interesados en participar en esta acción gastronómica, que se celebrará en IFEMA el próximo 15 de abril, pueden formalizar su inscripción totalmente gratuita hasta el día 9 de marzo. Es importante remarcar que este concurso está dirigido, exclusivamente, a cocineros profesionales que ejerzan su actividad en toda España.

Este evento se incluye dentro de la campaña de promoción agroalimentaria #productoriojano y está basada en cuatro pilares: producto, gastronomía, territorio y personas. En concreto, se pretende fortalecer la comercialización de los alimentos de La Rioja en las cocinas de bares y restaurantes de toda España.

El concurso, que se celebrará el día 15 de abril, de 11 a 14 horas, en el Auditorio Gourmets (8F50), reunirá a ocho cocineros de toda España que tendrán que elaborar en directo pinchos utilizando al menos en uno de sus ingredientes alguna de las DOP o IGP de La Rioja: Peras de Rincón de Soto, Queso Camerano, Aceite de La Rioja, Nuez de Pedroso, Alubia de Anguiano, Chorizo Riojano, Pimiento Riojano o Coliflor de Calahorra.

Reforzando el compromiso con la calidad y la sostenibilidad, los cocineros podrán trabajar con producto ecológico riojano certificado por el CEPAER, Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja. Los cocineros deberán demostrar que la creatividad, el sabor y la tradición son el alma de una cocina que enamora.

Bajo la campaña #productoriojano, este certamen reafirma la excelencia de una región que convierte cada ingrediente en una experiencia gastronómica única.

El campeonato se desarrollará en una única sesión en la que participarán los 8 concursantes y cada uno de ellos dispondrá de 30 minutos para preparar 6 pinchos iguales, cinco se destinarán a la valoración de un jurado profesional y uno para reproducción fotográfica. El jurado, formado por profesionales del sector, valorará, además del sabor, la cantidad de ingredientes riojanos utilizados en la elaboración de los pinchos, la técnica y la originalidad.

El IV Máster Nacional de Pinchos con #productoriojano repartirá 3.200 euros en premios. El primer clasificado recibirá 1.500 euros; el segundo, 700 euros, y el tercero, 500 euros. Además, se entregará un premio especial de 500 euros a la creación mejor maridada con vinos de DOCa Rioja. Todos ellos, además, acompañados de un lote de #productoriojano.

En la edición anterior del concurso, el ganador fue el riojano Enrique Fernández de Meraki Gastrobar en Nájera, con su pincho 'El Danzador; el segundo premio recayó en Esteban Alegría de La Comedia en Calahorra, con 'Timbal de Boletus', mientras que el tercer premio fue para Rocío Mayor, de La Taberna de Noa en Badajoz, por 'Buñuelos de Barro'.