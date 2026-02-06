El abono voluntario de las tasas de agua y basura ya puede realizarse en Logroño hasta el 7 de abril

El concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias - EUROPA PRESS

El Ayuntamiento de Logroño abre el período de abono voluntario, hasta el 7 de abril, de los recibos del segundo semestre del año 2025 de la tasa de agua, alcantarillado y saneamiento y de la tasa por recogida, transporte y tratamiento de residuos.

Así lo ha detallado este viernes en rueda de prensa el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, quien ha especificado que, si el ciudadano tiene el recibo domiciliado, los cargos se realizarán el 5 de marzo.

Si los pagos se domicilian antes del 28 de febrero se consideran en este periodo cobratorio, podrá domiciliarlos a través de la Oficina Virtual Tributaria (ovt.logrono.es, sección 'Obtener documento de pago') con firma electrónica o a través de la Oficina de Atención del Contribuyente del Ayuntamiento (se recomienda con cita previa, a través de logrono.es, en horario de 9 a 14 horas).

Si por el contrario el usuario no quiere domiciliarlos, podrá, antes de que expire el plazo y con la carta de pago, abonarlos a través de las entidades bancarias colaboradoras (Caixabank, Banco Santander, Ibercaja y BBVA) o mediante la Oficina Virtual Tributaria.

En este último caso, sin necesidad de firma electrónica (basta con tener a mano la referencia del recibo y, una vez en la web ovt.logrono.es hay que acceder al apartado 'Obtener documento de pago' dentro de 'Consultas' y pagar directamente online).

Estas dos vías se unen a la atención que se dispensa desde la Oficina de Atención al Contribuyente situada en la planta baja del Ayuntamiento y para la que se recomienda cita previa.

Al igual que en el periodo anterior -cuando se realizó por primera vez de forma separada, lo que "causó cierto revuelo", ha reconocido Iglesias-, ambos recibos se girarán de manera individualizada a cada usuario.

Así, en el caso de la tasa de recogida de basuras, no se remitirá un recibo general al administrador de la finca para que lo fraccione entre los residentes, sino que cada usuario recibirá el referente a su vivienda.

En el caso de la tasa por recogida de basuras y residuos sólidos, la ordenanza fiscal que la regula ofrece la posibilidad de beneficiarse de una bonificación tanto a las familias numerosas como a las monoparentales, pues ambas están equiparadas.

LA MAYORÍA DE LOS RECIBOS, DOMICILIADOS.

Entre ambas tasas desde la Unidad de Gestión Tributaria se gestionarán 160.744 recibos, de los que 93.512 corresponden a la de basuras y 67.232 a la de agua.

Como ha destacado "con satisfacción" el concejal, el 90,9% de los recibos de basura se encuentran ya domiciliados por parte del contribuyente, mientras los de agua ascienden a 93,6%.

En cuando a los titulares que no tienen domiciliados estos recibos, en los próximos días recibirán una carta informativa, bien en formato postal o bien mediante canal electrónico si están dados de alta en la Oficina Virtual Tributaria.

Tanto el recibo de la tasa por recogida, transporte y tratamiento de residuos como el referente a la tasa de agua, alcantarillado y saneamiento reflejan la cuantía total de ambos abonos, así como el importe desglosado.

Por ejemplo, en el caso del primero, se indican las cuantías derivadas del índice fiscal de la calle, de la superficie de la vivienda y del número de personas empadronadas en ella.

Desde la Oficina Virtual Tributaria se puede consultar el último recibo y los anteriores de ambas tasas, así como imprimirlos para llevarlos al banco, entre otras funcionalidades.

PRÓXIMAS FECHAS DEL CALENDARIO FISCAL.

Además de las mencionadas tasas sobre agua y basura para el segundo semestre de 2025, el calendario fiscal del Ayuntamiento de Logroño contempla el abono de seis tasas o impuestos referente al año en curso.

En concreto, son:

La tasa por entrada de vehículos (vados) se encuentra en período de abono voluntario hasta el 5 de marzo.

El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica abrirá su período de cobro del 5 de marzo al 5 de mayo.

La tasa por ocupación de terrenos con mesas y sillas (terrazas de veladores) se podrá abonar del 5 de abril al 5 de junio.

El período de cobro del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)se abrirá del 5 de mayo al 6 de julio.

Las tasas de agua y basura del primer semestre del año 2026 abrirán sus períodos de cobro del 5 de agosto al 5 de octubre.

Finalmente, tanto el impuesto sobre actividades económicas (IAE) como el impuesto sobre bienes inmuebles rústicos podrán abonarse del 5 de octubre al 9 de diciembre.