El absentismo laboral alcanza en La Rioja el 6,7% en 2025, con un coste de 332 millones

Archivo - Una persona trabajando. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LOGROÑO/MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El absentismo laboral ha alcanzado en La Rioja el 6,7 por ciento de las horas pactadas, lo que generó un coste de 332 millones de euros, según el 'XV Informe Anual Adecco sobre Empresa Saludable y Gestión del Absentismo' publicado por The Adecco Group Institute.

En e conjunto del país, el absentismo laboral ha alcanzado en España su máximo histórico en 2025 al situarse en el 7,6 por ciento de las horas pactadas, lo que ha generado un coste récord de 59.109 millones de euros para la economía nacional (un 11,7% más que el año anterior), debido principalmente al repunte de la incapacidad temporal.

Según el análisis, esta subida se explica por el comportamiento de la incapacidad temporal, componente que representa cerca del 78 por ciento de todo el absentismo del país. Este factor ha asistido en 2025 a su propio máximo histórico tras registrar una tasa del 5,95 por ciento.

Así, el coste total de este factor para la economía española casi duplica los 30.171 millones registrados en el año 2019, reflejando tanto el aumento de la tasa como el encarecimiento del coste laboral.

Las cifras de la comunidad riojana suponen que, en término de coste económico, se ha registrado la menor cifra de todas las regiones, mientras que, en el porcentaje, es el tercero menor, con una bajada además de tres décimas respecto al año anterior.