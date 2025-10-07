Acampada por Palestina envía 1.500 tarjetas pidiendo el cese de relaciones con Israel y alcanza las 4.000

Archivo - Miembros de Acampada por Palestina en La Rioja - José Sánchez - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Acampada por Palestina en La Rioja ha enviado hoy al Congreso de los Diputados otras 1.500 tarjetas pidiendo el ceso de las relaciones comerciales y diplomáticas con Israel, con lo que ha alcanzado las 4.000 enviadas.

Coincidiendo con un día "importante para la solidaridad con el pueblo palestino", ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación la portavoz de Acampada por Palestina, Ana Cano, esta entidad ha exigido la ruptura de relaciones con Israel "con el fin de presionar por el fin del genocidio".

Hoy, ha relatado, "en el Congreso de los Diputados y Diputadas se vota la convalidación del Real Decreto Ley 10 barra 2025 y la campaña para el fin del comercio de armas con Israel".

"Esto significa que han escuchado y escuchan el clamor de la ciudadanía, que exige tomar medidas para poner fin al genocidio cometido en Gaza por Israel y que reclama para el pueblo palestino la justicia que durante tantas décadas se les ha negado", ha señalado.

Acampada por Palestina de La Rioja inició, el pasado mes de junio, una campaña de envío de tarjetas contra el genocidio y, cuatro meses después, "se han conseguido enviar, con las 1.500 de hoy, 4.000 tarjetas firmadas no sólo en Logroño sino, también, en los pueblos de La Rioja que se han ido sumando a la lucha contra la barbarie".

"Desde la Acampada por Palestina de La Rioja instamos a todos los políticos y políticas a que estén a la altura de la ciudadanía y tal y como ésta les exige, con sus continuas movilizaciones, trabajen con ahínco en todos los ámbitos para conseguir el fin del genocidio", ha clamado.

También, ha añadido, el fin "de la apartheid, de la usurpación de tierras, de la violencia gratuita, de la destrucción, la rendición de cuentas de los genocidas ante tribunales internacionales, la reparación por todo el daño causado al pueblo palestino". "En fin, por la justicia que desde hace tanto tiempo se le niega a Palestina", ha dicho.

Ha recordado que mañana continúan las movilizaciones, en esta ocasión, de Educación por Palestina que ha convocado, a 19:00 horas, en la 'Plaza Palestina libre' del Espolón, una concentración y, por la mañana, en los colegios de La Rioja se van a desarrollar actividades.