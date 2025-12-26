Acampada por Palestina recoge firmas para la acogida de niños y niñas en hospitales riojanos

Acampada de recogida de firmas - ACAMPADA POR PALESTINA

LOGROÑO 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Acampada por Palestina ha iniciado, mediante la recogida de firmas, una campaña para solicitar al Gobierno de La Rioja y al Ayuntamiento de Logroño la acogida y sanación de niñas y niños heridos y enfermos en Hospitales riojanos.

En nota de prensa, ha recordado cómo, durante este mes de diciembre, Acampada por Palestina La Rioja viene desarrollando una Campaña Navideña centrada en las niñas y niños gazatíes.

Se trata de una campaña organizada junto a otras entidades "hermanas", e incluye diversas actividades para denunciar las condiciones de vida que padecen "desde el supuesto" alto el fuego del 10 de octubre".

La ha descrito cómo "sin techo, sin escuelas, con la mitad de los hospitales destruidos y la otra mitad con graves carencias de electricidad, agua y medicinas".

"Situación que se ha visto agravada con la llegada del frío y las lluvias del temporal Byron, causando aun más enfermedad y mortandad infantil", ha resaltado.

Desde esta entidad se pide "que nuestros gobernantes políticos y religiosos riojanos soliciten la acogida de niñas y niños enfermos y heridos para su curación en Hospitales riojanos".

También, "la residencia habitacional para sus familiares acompañantes mientras dure el tratamiento, al igual que se ha hecho en otras Comunidades Autónomas".

"En estas fechas queremos dar un paso más en esta campaña, sabemos del espíritu solidario de la ciudadanía riojana, demostrado en muchas ocasiones, por eso queremos pedirles que apoyen esta reivindicación con sus firmas", ha indicado.