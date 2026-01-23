'Acampada por Palestina La Rioja' crea un "tribunal popular contra el genocidio en Palestina"

Pasacalles, batucada y concentración a favor de Palestina - ACAMPADA PALESTINA LA RIOJA

LOGROÑO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Acampada por Palestina La Rioja, junto con organizaciones sociales y defensoras de los Derechos Humanos, anuncia la creación de "un Tribunal Popular contra el Genocidio en Palestina".

De hecho, este sábado, a las 12,00 desde la plaza de la Diversidad, desarrollarán una batucada y pasacalles, y posteriormente a las 12,15 horas, concentración en la plaza del Mercado ''Por un mundo más justo! ¡Justicia ya! para Palestina'

La iniciativa surge como respuesta "a la inacción de la comunidad internacional frente a la destrucción de la Franja de Gaza, los ataques a la población civil, su desplazamiento forzado, el uso del hambre como arma de guerra, el bloqueo de la ayuda humanitaria y la ocupación ilegal permanente del territorio palestino". Estos hechos constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad y actos de genocidio conforme al Derecho Internacional y a las resoluciones de la ONU.

La acción también pretende "denunciar la impunidad y el desprecio del gobierno israelí frente a las denuncias y advertencias, tanto de los Tribunales Internacionales de Justicia y de Derechos Humanos, como de la Organización de la Naciones Unidas".

El tribunal está integrado por representantes de la sociedad civil y pretende romper el silencio cómplice de las instituciones políticas, sensibilizar a la población y exigir justicia y reparación por los delitos cometidos contra la ciudadanía indefensa. Aunque "no tiene carácter judicial vinculante, el tribunal busca: presionar a las instituciones nacionales e internacionales, defender el Derecho Internacional y afirmar que ningún Estado ni gobernante está por encima de la ley".

El Tribunal del Pueblo se compone de tres actividades diferentes: la primera un pasacalle y concentración en las calles del centro de Logroño, posteriormente, en la Biblioteca de La Rioja, se representará el juicio y una mesa coloquio en la que los colectivos y organizaciones colaboradoras debatirán desde sus respectivas perspectivas.

Acampada por Palestina llama a los medios y a la ciudadanía a dar cobertura y respaldar esta iniciativa. Palestina no está sola, no hay justicia si hay impunidad.

Organizado por el colectivo ciudadano Acampada por Palestina de La Rioja. Colaboran Amnistía Internacional, Bienvenidos Refugiados, REAS Red de Economía Alternativa y Solidaria, ESOR Economía Solidaria Riojana, El llavero, Asociación Ecologistas de La Rioja.