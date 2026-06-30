El acceso a la vivienda desde diferentes ángulos, a debate en Logroño a través de una jornada de la FEMP

La Comisión de Vivienda y Urbanismo de la FEMP se reúne en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El acceso a la vivienda desde diferentes ángulos se ha debatido en Logroño, a través de la reunión de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la FEMP. En la misma, se ha presentado el 'Informe sobre buenas prácticas innovadoras en materia de rehabilitación y regeneración urbana', un texto realizado en el marco de colaboración que mantienen la FEMP y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU).

En un receso del encuentro, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, la presidenta y el vicepresidente de la comisión, Marifrán Carazo, y Félix Larrosa, han atendido a los medios de comunicación,

Escobar ha agradecido que "el primer desplazamiento fuera del espacio habitual, que es la sede de la FEMP, hayan tenido la amabilidad, la delicadeza de dirigirse a Logroño". Ha indicado que "a todos los ayuntamientos de toda España nos une ese propósito, esa preocupación de mejorar todas las condiciones para poder acceder al mercado de la vivienda".

Por tanto, "tenemos que poner todas las medidas para que esa realidad sea un poquito más luminosa para quien desea acceder al mercado de la vivienda". En el caso de Logroño, ha destacado "el acierto que supone un plan propio de vivienda, un plan que estamos comentando con los miembros de la Comisión de la FEMP y que supone fundamentalmente activar todo el suelo patrimonial de titularidad municipal para convertirlo progresivamente en vivienda protegida".

"Eso significa activar los 22 PERIS que hemos activado para que más de 3.500 viviendas estén ya en el medio y largo plazo en el mercado, pero sobre todo eso significa aprovechar los recursos de que disponemos, fundamentalmente el patrimonio municipal de suelo, para conseguir más vivienda protegida", ha añadido el alcalde logroñés.

Carazo, por su parte, ha puesto en valor que la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la FEMP "representa el municipalismo y que nos une al trabajar desde el ámbito municipal en uno de los grandes retos que tenemos como ciudades, es un reto compartido en nuestro país, que es favorecer el acceso a la vivienda".

Ha señalado que "estamos abordando el dar respuesta al acceso a la vivienda desde diferentes en materias como en la tramitación, presentando también una guía de buenas prácticas, apoyándonos en esas buenas prácticas que desde diferentes ayuntamientos y con reuniones técnicas hemos conseguido definir la guía, que está abierta pero que busca ser más ágiles como ayuntamientos en la tramitación, sobre todo en la liberación de suelo y en la aprobación de las licencias".

"En Logroño vamos a abordar en materia de rehabilitación como una oportunidad para favorecer el acceso de vivienda en nuestras ciudades ya consolidadas, que nos sirven también para seguir rehabilitando nuestros centros históricos", ha resaltado la alcaldesa de Granada.

El alcalde de Lleida ha insistido en que los Ayuntamientos "estamos interesados en que podamos generar vivienda asequible, que es algo sobre lo que nos preguntan los ciudadanos y las ciudadanas, acerca de lo pueden hacer precisamente para poder emanciparse, para vivir en mejores condiciones, para tener vivienda que sea considerada sostenible".

"Esta es nuestra misión, estos son los retos, además son retos compartidos, es indistinto el posicionamiento ideológico que podamos tener en nuestras respectivas ciudades, porque aquí venimos a poner problemas en común", ha destacado Larrosa.

En este sentido, ha reclamado al Gobierno de España que los planes que desarrolla el Plan Estatal de la Vivienda, por ejemplo, o el Plan Social del Clima, que hemos estado analizando las alegaciones o consideraciones que hemos hecho llegar, que podamos avanzar a un ritmo que nos permita tener herramientas lo más pronto posible precisamente para poder satisfacer estas necesidades". "Una vivienda no se fabrica en seis meses", ha concluido, no sin antes, señalar que "hay que tomar decisiones hoy para que más pronto que tarde podamos debemos facilitar un parque de vivienda que sea asequible, que satisfaga las necesidades que tienen nuestros conciudadanos y conciudadanas.