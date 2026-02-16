Acción Social Caja Rural de Navarra y Fundación Pioneros impulsan un programa para autonomía jóvenes vulnerables - FUNDACIÓN PIONEROS

LOGROÑO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Acción Social de Caja Rural de Navarra y Fundación Pioneros firmaron un acuerdo de colaboración para poner en marcha durante los próximos tres años el proyecto 'Avanza. Programa de acompañamiento para la autonomía de jóvenes vulnerables de La Rioja'. Para el desarrollo de esta iniciativa, Acción Social de Caja Rural de Navarra realizará una inversión de 75.000 euros, que permitirá atender a 30 adolescentes y jóvenes de entre 16 y 22 años en situación de especial vulnerabilidad social.

La reunión para la firma del convenio se celebró el pasado 12 de febrero en las oficinas de Caja Rural de Navarra, con la asistencia por parte de Fundación Pioneros, de su presidente, Rafael Gil González, y su gerenta, Ana Ganuza Imaña; y por parte de Caja Rural de Navarra, Juan Mari Ayechu Redin, representante de Acción Social; Ernesto Navarrete Martínez, director institucional; y Luis Ruiz Pérez, director de la oficina de Logroño.

El objetivo del programa es acompañar a estas personas jóvenes en su transición hacia una vida adulta autónoma, saludable y con participación social, desde un enfoque integral, comunitario e interseccional. El proyecto parte de la idea de que la autonomía juvenil no puede construirse únicamente a través del aprendizaje de habilidades prácticas, sino que debe incorporar el cuidado de la salud mental, la gestión emocional y el fortalecimiento del bienestar personal.

Por este motivo, 'Avanza' incluye un acompañamiento psicosocial personalizado como eje transversal del programa, que se complementa con talleres grupales sobre salud emocional, autocuidado, autoestima, manejo del estrés, vínculos sanos y prevención del malestar psicológico. Estos espacios están concebidos como entornos seguros y libres de juicio, donde los y las jóvenes puedan expresar lo que sienten, sentirse escuchados y adquirir herramientas para sostener su salud mental.

De forma paralela, el programa ofrece formación práctica en competencias para la vida autónoma, como cocina y nutrición, economía doméstica, vivienda, compras, primeros auxilios, tareas del hogar y gestión del ocio saludable y de bajo coste. Asimismo, se facilita información jurídica básica relacionada con documentación, extranjería, contratos o fiscalidad, y se desarrollan acciones de orientación laboral y formación para la empleabilidad en coordinación con otros recursos especializados.

El proyecto promueve además la participación ciudadana como vía de inclusión social activa, mediante experiencias de implicación en el entorno comunitario desde una perspectiva de derechos y corresponsabilidad. También incorpora una línea de voluntariado intergeneracional que conecta a jóvenes con personas mayores, favoreciendo el intercambio de saberes cotidianos y el fortalecimiento de redes de apoyo mutuo.

El programa está dirigido a 30 jóvenes de La Rioja que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad social. Se priorizará la participación de jóvenes con necesidades de integración derivadas de la diversidad cultural o afectivo-sexual, de mujeres jóvenes desde un enfoque de género y de personas en situación de pobreza económica o exclusión social, buscando conformar un grupo diverso y equilibrado que permita el trabajo tanto individual como grupal.