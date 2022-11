Acciones con escolares o personal municipal, documental o exposición, en Logroño por el Día contra la violencia machista

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La proyección de un documental, formación en materia de género para personal municipal, una nueva edición de 'Logroño Referente', una acción colectiva con escolares o el acto de adhesión de 22 nuevas entidades al Protocolo de duelo de la ciudad de Logroño son algunas de las acciones que el Ayuntamiento de la capital riojana ha preparado con motivo de la conmemoración, este mes de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las mujeres.

La concejala de Igualdad, Eva Tobías Olarte, ha presentado este jueves el "amplio" programa de actividades, que se inicia esta misma tarde, a las 18 horas, con la proyección en la Biblioteca Rafael Azcona de la película documental 'Hijas de Cynisca. El deporte femenino habla por la igualdad', tras la que se celebrará un coloquio con su directora Beatriz Carretero.

Este trabajo cinematográfico "se centra en la desigualdad de género en el deporte y da voz a trece mujeres que han conseguido grandes logros en su carrera y que son referentes en el ámbito deportivo, con sus testimonios ponen de manifiesto esta desigualdad, proponen ideas para su erradicación y reflexionan sobre cuánto se ha avanzado y cuánto queda aún por conseguir".

Tobías ha incidido también en "la importancia de seguir abogando por una política de igualdad transversal que impregne todas las áreas municipales y que conlleve políticas activas que promuevan los cambios sociales necesarios para avanzar en una sociedad en la que no tenga cabida la discriminación por razón de sexo".

Una línea "fundamental en este proceso es la formación continua en esta materia del personal municipal". Por ello, se ha programado el 11 de noviembre, de 9,30 a 13,30 horas, en el Laboratorio Feminista un curso sobre 'Cláusulas de género en la contratación pública', que será impartido por el experto Santiago Lesmes.

Por otro lado, este año vuelve a celebrarse una nueva edición del ciclo 'Logroño Referente. Conversaciones con...', que se llevará a cabo los días 16 y 17 de noviembre en el Laboratorio Feminista.

La primera sesión se desarrollará el miércoles 16 de noviembre, de 18 a 20 horas, con la intervención de la periodista y escritora Carolina Pecharromán y la presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), Mª Teresa Paramio Nieto.

Carolina Pecharromán es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, especializada en historia de las mujeres.

En la actualidad es editora de Igualdad de los servicios informativos de TVE, coordina el Portal de Igualdad 'RTVE igualdad' y dirige el programa de TV 'Objetivo Igualdad', pionero en la televisión en España, que busca desmontar los estereotipos sexistas y dar visibilidad a las mujeres.

Por su parte, María Teresa Paramio Nieto es doctora en Veterinaria, catedrática de Producción Animal de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) con docencia en la Facultad de Veterinaria y especialista en reproducción animal.

Es la presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), una organización no gubernamental, de ámbito estatal, integrada por investigadoras y tecnólogas de variadas disciplinas que desarrollan su labor investigadora, tecnológica, o de gestión de la ciencia en organismos y centros de investigación españoles públicos y privados. Su campaña 'No more Matildas' ha sido muy aplaudida y ha contribuido a la visibilización de las mujeres científicas.

Al día siguiente, el jueves 17, también de 18 a 20 horas, se cierra el ciclo 'Logroño Referente' con la participación de la arquitecta Isabela Velázquez Valoria, con una ponencia práctica sobre Urbanismo feminista, dado que esta profesional es una de las pioneras en España en estudiar el urbanismo con perspectiva de género.

MÁS ACTOS.

Por otro lado, el viernes 18 de noviembre, a las 12 horas, en la Plaza del Ayuntamiento, la Concejalía de Igualdad ha organizado una acción colectiva en contra de la violencia machista y a favor de la igualdad con ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres.

La actividad, dirigida específicamente a niños y niñas del 2º y 3º ciclo de Educación Primaria, consistirá en la puesta en escena de la coreografía de la canción 'Yo solo quiero bailar', que habla del control y de la manipulación a la que muchas veces se ven sometidas las chicas en sus relaciones de pareja por parte de sus novios.

"Desde el Ayuntamiento de Logroño apostamos por una implicación colectiva y un compromiso del tejido social y educativo como motor de cambio y transformación hacia una sociedad más justa e igualitaria, por ello queremos este año abrir esta actividad, que el año pasado se hizo en el colegio Vicente Ochoa, a todos los centros educativos", ha señalado la concejala.

La coreografía estará dirigida por una monitora de Logroño Deporte y en la actividad colaborarán las entidades de Logroño Igual Participa, como ejemplo de acción colectiva del tejido asociativo de la ciudad en materia de igualdad.

Además de estos actos, ha detallado la concejala, "el 22 de noviembre se instalará un Punto violeta en la Universidad de La Rioja para informar, sensibilizar y prevenir de actitudes y comportamientos sexistas contra las mujeres".

Igualmente, el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las mujeres, que se celebra el 25 de noviembre, tendrá lugar en el Ayuntamiento de Logroño, a las 11,30 horas, un acto institucional de adhesión al Protocolo de duelo de la ciudad de Logroño ante casos de violencia machista por parte de 22 nuevas entidades sociales, empresariales y colegios profesionales.

El programa incluye también la exposición 'Combatir la violencia de género', que se puede visitar ya en el Centro de Servicios Sociales de Lobete y estará abierta hasta el 22 de diciembre.

Esta muestra, organizada por la Concejalía de Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario, en colaboración con el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), ofrece información sobre qué es la violencia de género, su ciclo, el machismo, los micromachismos y los recursos de apoyo que pone a disposición de la ciudadanía el Ayuntamiento para apoyar a las víctimas.