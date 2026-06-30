Acepta 2 años de cárcel y una multa de 489 euros la acusada de intentar pasar moneda falsa y droga en un 'vis a vis'

Archivo - Cárcel de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La mujer acusada de intentar pasar moneda falta y drogas en un 'vis a vis' en la cárcel de Logroño ha reconocido los hechos y ha aceptado 2 años de prisión y una multa de 489 euros por el delito de Falsificación de Moneda.

Por su parte se ha mantenido la pena de 3 años de prisión y 15 euros de multa por el delito de tráfico de drogas. La Fiscalía ha aceptado suspender esta condena "con la condición de que continúe con el tratamiento de desintoxicación hasta su completa rehabilitación".

Así se ha saldado la sesión prevista en los juzgados de Logroño contra V.M.G. para quien el Fiscal solicitaba una pena total de seis años y medio de prisión.

Al inicio de la vista, según informa el TSJR, el abogado de la defensa ha presentado un informe en el que se recogía un examen toxicológico de la acusada acreditando su adicción a sustancias estupefacientes.

También ha incluido un informe médico por el que se informaba al tribunal del tratamiento de desintoxicación que está siguiendo la acusada con resultados negativos en todos los controles a los que ha sido sometida.

LOS HECHOS

Según el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, V.M.G. a las 18,30 horas del 6 de enero de 2023 fue sorprendida y detenida previamente al 'vis a vis' que iba a mantener con su expareja portando "de forma consciente y voluntaria a sabiendas" papel moneda alterado y sustancias tóxicas para entregar en dicho lugar.

Efectuado el registro de la misma, se localizó oculto en la zona genital de la acusada billetes falsos; 15 billetes con valor facial de 20 euros y 18 billetes con valor facial de 10 euros, sumando un total de 480 euros; y siete pastillas con el anagrama 'N8' que contiene Naloxona sustancia no sometida a fiscalización y utilizada para tratar la dependencia a opioides y 0,65 bruto y de 0,24 gramos (peso neto), de una sustancia blanca que analizada resultó ser anfetamina.