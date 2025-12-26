Un acercamiento a Sagasta, a través del cómic, en una exposición en el Museo de La Rioja hasta el 2 de febrero

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, asiste a la inauguración de la exposición ‘Sagasta’, de Pedro Espinosa y César Herce, dentro del programa expositivo de la próxima edición del Festival Actual 2026 - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo de La Rioja ha inaugurado este viernes, 26 de diciembre, una exposición dedicada a la figura del ilustre político riojano Práxedes Mateo Sagasta, enmarcada en la programación del Festival Actual 2026 y que podrá visitarse hasta el próximo 2 de febrero.

La muestra, producida por el Instituto de Estudios Riojanos (IER), forma parte de la amplia oferta expositiva del festival, que reúne una decena de propuestas artísticas en distintos espacios de Logroño.

"Este año celebramos el 200 cumpleaños del nacimiento de Sagasta con una exposición que se ha producido con la ayuda del Instituto de Estudios Riojanos y que se ha realizado de manera magistral por parte de los artistas", ha presentado el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, durante un acto en el que ha estado acompañado por el director del IRJ, Juan Diego Alcaide, y el director del IER, Óscar Robres, así como por los autores del cómic, el ilustrador Pedro Espinosa y el guionista César Herce.

Éste último ha señalado que la muestra ha quedado "espectacular" ya que "es muy inmersiva", y cuenta "con objetos pertenecientes a la vida de Sagasta que guían un poco al visitante". Cuenta con 24 planchas que "son una verdadera maravilla", al tiempo que ha indicado que ha sido "un trabajo ingente en cuanto a documentación".

Por su parte, Espinosa ha destacado que "uno de los mayores esfuerzos que se han hecho ha sido el de concentrar una vida personal y profesional muy rica de Sagasta, porque una de las características del cómic es la síntesis".

"En la parte gráfica yo enseguida lo vi muy claro -ha añadido-, en cuanto empecé a ver prensa satírica de la época, y vi que Sagasta fue uno de los hombres más caricaturizado en la prensa satírica de la época".

La exposición propone un acercamiento divulgativo y contemporáneo a uno de los grandes referentes de la política española del siglo XIX a través del lenguaje del cómic. El recorrido se articula en torno a las ilustraciones originales creadas por Pedro Espinosa y César Herce para el cómic 'Sagasta', editado por el IER y el Instituto Riojano de la Juventud con motivo de la conmemoración del Año Sagasta 2025.

Estas ilustraciones se acompañan de una selección de materiales documentales y de una síntesis de los principales hitos de la biografía del político riojano, contextualizados en el marco político y social de su tiempo, lo que permite al visitante comprender tanto su dimensión humana como su relevancia histórica e intelectual.

La exposición podrá visitarse de martes a sábado en horario ininterrumpido y los domingos y festivos en horario de mañana, con acceso gratuito. El Museo de La Rioja permanecerá cerrado los lunes, así como los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 y el 6 de enero, coincidiendo con las fechas señaladas del periodo navideño.

La programación vinculada a la exposición incluye la presentación del cómic 'Sagasta', que tendrá lugar el sábado 3 de enero de 2026, a las 18,00 horas, en el Museo de La Rioja. En este encuentro abierto al público, Pedro Espinosa y César Herce compartirán las claves creativas del proyecto, desde la construcción del relato hasta el trabajo gráfico, ofreciendo una mirada directa al proceso de adaptación de la figura de Sagasta al lenguaje del cómic como herramienta cultural y divulgativa.

LA LONJA ACOGE LA PROPUESTA DE CLAUDIA REBECA LORENZO

De forma paralela, el Festival Actual 2026 ha inaugurado en La Lonja la exposición 'Tú, que nunca sentiste el ardor de la sangre', de la artista Claudia Rebeca Lorenzo, que podrá visitarse hasta el 28 de febrero de 2026. Artista residente en Bilbao, Lorenzo es máster en Investigación y Creación por la UPV/EHU y ha completado su formación en la escuela de arte experimental Kalostra (San Sebastián) y en el Programa de Estudios Independientes del MACBA, dirigido por Paul B. Preciado.

La propuesta expositiva, desarrollada conjuntamente por La Lonja y la artista para su inclusión en Actual, reúne una selección de obras que combina piezas recientes con trabajos de años anteriores en distintos formatos -pintura, escultura y vídeo-, con el objetivo de visualizar de forma amplia e inédita su proceso creativo.

Claudia Rebeca Lorenzo ha realizado residencias artísticas en Bilbaoarte, Villavergerie y Tabakalera, y ha participado en numerosas exposiciones en centros y espacios de referencia del ámbito nacional, consolidando una trayectoria marcada por la investigación material y conceptual de la escultura y la imagen contemporánea.