Activadas dos líneas de subvenciones para promover la cultura en entornos rurales y proyectos que aúnan arte y educación

LOGROÑO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja pone en marcha dos nuevas líneas de subvenciones, publicadas este viernes, 5 de diciembre, en el Boletín Oficial de La Rioja, destinadas a promover la actividad cultural en los entornos rurales y a apoyar proyectos que integren arte y educación en el conjunto de la comunidad.

Ambas convocatorias, impulsadas por primera vez desde la Dirección General de Cultura, están dirigidas a entidades privadas con ánimo de lucro, incluidas las vinculadas a administraciones públicas, y a profesionales inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos del ámbito cultural o educativo.

La primera línea, dotada con 70.078,99 euros, busca reforzar la oferta cultural en las áreas rurales de La Rioja mediante intervenciones que podrán desarrollarse entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de agosto de 2026, con el objetivo de dinamizar la vida cultural de los municipios y fortalecer su tejido creativo.

La segunda, con un presupuesto de 71.791 euros, está orientada a proyectos que combinan arte y educación, impulsando iniciativas que conecten la creación artística con procesos formativos, comunitarios y de participación. Las actuaciones subvencionables podrán llevarse a cabo entre el 1 de enero de 2025 y el 23 de junio de 2026.

En ambas convocatorias, las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, con cuantías que van de 10.000 a 25.000 euros por proyecto, cubriendo hasta el 80 por ciento del presupuesto. Los gastos subvencionables deberán situarse entre 25.000 y 31.250 euros, según lo establecido en las bases reguladoras Orden CTD/71/2025 (áreas rurales) y Orden CTD/72/2025 (arte y educación).

Cada solicitante podrá presentar una única propuesta por convocatoria, mediante tramitación exclusivamente telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja. La solicitud deberá incluir la memoria del proyecto, el presupuesto detallado, el compromiso de financiar la parte no subvencionada y las declaraciones responsables correspondientes.

El plazo de presentación será de cinco días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de los extractos en el Boletín Oficial de La Rioja, es decir, mañana sábado 6 de diciembre. Las resoluciones deberán notificarse antes del 31 de diciembre de 2025. La documentación justificativa deberá presentarse por vía telemática antes del 15 de septiembre de 2026, para la línea de áreas rurales, y antes del 15 de julio de 2026, para la línea de arte y educación.