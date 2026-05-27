Activado el Nivel 1 (amarillo) por altas temperaturas en La Rioja

Fuente a pleno sol - María José López - Europa Press

LOGROÑO 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Rioja ha declarado el Nivel 1 (amarillo) por altas temperaturas, de acuerdo con el Plan de alerta, prevención y control de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

En concreto, activan este nivel por las previsiones de la AEMET que indican que en la ribera del Ebro se puedan alcanzar mañana jueves, 28 de mayo, temperaturas máximas de hasta 35,6 grados mientras que para el viernes, 29 de mayo, se esperan unas máximas de 35,8 grados.