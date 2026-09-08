Acto de bienvenida a los estudiantes extranjeros de movilidad internacional del primer semestre del curso 2026-2027

LOGROÑO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicerrectora de Internacionalización, y estudiantes extranjeros de movilidad internacional, Carmen Novo, da la bienvenida este martes 8 de septiembre, a las 10,00 horas, en la Sala de Grados del Edificio Quintiliano, a los estudiantes extranjeros que se incorporan a la Universidad de La Rioja en el primer semestre del curso 2026-2027.

Tras el saludo de la vicerrectora de Internacionalización y de los coordinadores académicos de cada facultad y centro, los estudiantes asistirán a una presentación de la Universidad de La Rioja y una acogida por parte de la Oficina de Relaciones Internacionales; para terminar el acto con un ágape en la cafeteria.

En el curso 2026-2027, un total de 54 estudiantes extranjeros van a cursar sus estudios en la Universidad de La Rioja durante el primer custrimestre. Del total, 20 son hombres y las otras 34, mujeres; y 40 se quedarán el curso completo y otros 14, acudirán en el segundo semestre.

Por países, proceden de Perú (17), Brasil (7), Francia (6), Irlanda, Italia y Reino Unido (5), Alemania y China (2); y Canadá, Colombia, México, Taiwán y Turquía (1).

Por estudios, el mayor número acude a cursar el Grado en Lengua y Literatura Hispánica (17), seguido de GADE (14); Enología, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Informática (3); Derecho, Educación Primaria, Ingeniería Mecánica, Turismo y estudios de Máster (2); y Geografía e Historia, Ingeniería Agrícola, Relaciones Laborales y Trabajo Social (1).

A su vez, la Universidad de La Rioja ha promovido la estancia de 200 estudiantes de la Universidad de La Rioja en el extranjero, a través del programa Erasmus o programas bilaterales de intercambio, durante el curso 2026-2027.

Del total, 105 son mujeres y los otros 95, hombres. Por destino, el mayor número realizará la estancia de movilidad internacional en Portugal (46), Italia (32), Polonia (14), Alemania (12), Rumanía y Turquía (10), Argentina, Irlanda y Corea del Sur (7), Hungría y México (6), Chile y Perú (5), Australia, Brasil, Colombia y Francia (4), Bulgaria (3), Canadá, Croacia, Grecia y Uruguay (2); y Bélgica, EE UU, Eslovenia, Filipinas, Países Bajos y República Checa (1).