La actriz, Helena Ezquerro, destaca en su pregón de las fiestas de San Mateo que en Logroño "aprendió a amar el teatro"

La actriz riojana, Helena Ezquerro, ofrece esta tarde, en la plaza del Ayuntamiento de Logroño, el Pregón Anunciador de las Fiestas de San Mateo 2026
La actriz riojana, Helena Ezquerro, ofrece esta tarde, en la plaza del Ayuntamiento de Logroño, el Pregón Anunciador de las Fiestas de San Mateo 2026 - EUROPA PRESS
Europa Press La Rioja
Publicado: jueves, 17 septiembre 2026 20:20
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LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actriz logroñesa, Helena Ezquerro, ha sido la encargada de pronunciar esta tarde el pregón de las Fiestas de San Mateo y 69ª Vendimia Riojana en un acto que se ha celebrado en la Plaza del Ayuntamiento y que ha contado con la participación del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y de otros miembros de la Corporación municipal.

En su intervención, Ezquerro ha recordado su infancia y su primera juventud en la ciudad, donde aprendió a "amar el teatro" y "soñó despierta en el teatro Bretón".

Como ha indicado, "no olvido de dónde vengo, porque yo soy quien soy por haber nacido aquí, en esta ciudad alegre, humilde y trabajadora, con un encanto y una belleza inigualables, con una gastronomía impecable y repleta de gente que celebra la vida y el buen hacer".

"Cada día, no importa donde esté, me enorgullezco de esta ciudad y de todo lo que me ha dado, sin pedirlo y casi sin darme cuenta: con el pecho hinchado y la cabeza bien alta, allá donde voy digo: sí, soy logroñesa. Una riojana de pura cepa", ha añadido la joven actriz.

El alcalde ha elogiado a la actriz destacando "su gratitud porque, estando donde está, siempre siente, vive y celebra esa patria que es la infancia, esa patria que es su ciudad y que se llama Logroño.

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