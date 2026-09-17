La actriz, Helena Ezquerro, destaca en su pregón de las fiestas de San Mateo que en Logroño "aprendió a amar el teatro"

La actriz riojana, Helena Ezquerro, ofrece esta tarde, en la plaza del Ayuntamiento de Logroño, el Pregón Anunciador de las Fiestas de San Mateo 2026 - EUROPA PRESS

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actriz logroñesa, Helena Ezquerro, ha sido la encargada de pronunciar esta tarde el pregón de las Fiestas de San Mateo y 69ª Vendimia Riojana en un acto que se ha celebrado en la Plaza del Ayuntamiento y que ha contado con la participación del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y de otros miembros de la Corporación municipal.

En su intervención, Ezquerro ha recordado su infancia y su primera juventud en la ciudad, donde aprendió a "amar el teatro" y "soñó despierta en el teatro Bretón".

Como ha indicado, "no olvido de dónde vengo, porque yo soy quien soy por haber nacido aquí, en esta ciudad alegre, humilde y trabajadora, con un encanto y una belleza inigualables, con una gastronomía impecable y repleta de gente que celebra la vida y el buen hacer".

"Cada día, no importa donde esté, me enorgullezco de esta ciudad y de todo lo que me ha dado, sin pedirlo y casi sin darme cuenta: con el pecho hinchado y la cabeza bien alta, allá donde voy digo: sí, soy logroñesa. Una riojana de pura cepa", ha añadido la joven actriz.

El alcalde ha elogiado a la actriz destacando "su gratitud porque, estando donde está, siempre siente, vive y celebra esa patria que es la infancia, esa patria que es su ciudad y que se llama Logroño.