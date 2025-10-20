Actual 2026 agota en menos de 5 horas el primer paquete de abonos ciegos, récord absoluto en la historia del festival

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Coincidiendo con la presentación de esta mañana de la nueva edición del Festival Actual, se han puesto a la venta 500 abonos ciegos que se han vendido en apenas cinco horas. Récord absoluto en la historia del festival que celebra este año su trigésimo sexta edición. Los abonos, que dan acceso a los grandes conciertos de los días 2 y 3 de enero en el Escenario UNIR (Palacio de los Deportes de La Rioja), han iniciado su venta a las 11 horas de la mañana de hoy, lunes, al precio de 40 euros y para primera hora de la tarde ya se habían agotado.

Por ello, la organización ha decidido poner a la venta, a las 18 horas de esta misma tarde, un segundo bloque con otros 500 abonos ciegos a través de www.actualfestival.com a un precio especial de 45 euros que estarán disponibles hasta el 4 de noviembre o fin de existencias. De esta manera se quiere recompensar el interés del público más madrugador y fiel del festival que tomará el pulso un año más al calendario cultural del país.

Además, la organización de Actual invita a seguir la página web y redes sociales del festival (@actualfestival) para estar siempre al corriente de las últimas novedades: entradas, confirmaciones, concursos, etc. Un pulso de Culturas Contemporáneas para todos los públicos Actual 2026 se celebrará del 2 al 6 de enero del año próximo en Logroño y volverá a convertir a la capital riojana en un Escenario de Culturas Contemporáneas, como reza el subtítulo del festival.

Aunque la programación se dará a conocer próximamente, el festival va a volver a seguir el esquema de mapa de culturas con más de un centenar de propuestas muy diversas y para todos los públicos.

Música, cine, teatro y otras manifestaciones artísticas se extenderán a lo largo de todo el día para que cada persona pueda confeccionar su propia ruta y disfrutar, de esta manera, el festival que más se ajuste a sus gustos. En esta ocasión el festival vuelve a contar con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño y de UNIR, y hoy ha estrenado su nueva imagen gráfica desarrollada por la agencia riojana Sidecar Design, ganadora del concurso.