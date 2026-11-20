Actual 2027 descubre a sus diez semifinalistas de la Guerra de Bandas - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XIII Guerra de Bandas de Actual ya tiene a sus diez semifinalistas. El jurado ha seleccionado entre las 120 propuestas recibidas de todo el país a los proyectos que competirán los días 2 y 3 de enero en la Sala Fundición de Logroño por hacerse un hueco en la gran final del certamen, que se celebrará el 4 de enero. Las semifinales y la final comenzarán a las 19 horas y tendrán entrada gratuita.

La convocatoria vuelve a reunir talento emergente, propuestas con identidad propia y una amplia diversidad de estilos, desde la cantautoría y el pop alternativo hasta el punk rock y el shoegaze.

La primera semifinal, el sábado 2 de enero, reunirá a María Rodríguez (Cádiz- Logroño, cantautora), MAREF (Valladolid, alt-pop), Mararía (Madrid, indie pop alternativo), La Amenaza Constante (San Sebastián, noise pop y shoegaze) y Los Calaveeras (Alfaro, punk rock).

El domingo 3 de enero será el turno de Jere (Molins de Rei, pop rock), Jassy Ojeda (Málaga, pop, R&B, jazz y latino), D3NY4L (Madrid, pop rock), Parasidney (Valencia, pop rock) y Culeebra (Logroño, garage punk).

Dos jornadas que recorrerán diferentes lenguajes musicales, desde las propuestas más íntimas y melódicas hasta los sonidos más contundentes, con guitarras, fusión y nuevas formas de entender el pop y el rock.

La selección reúne proyectos de Cádiz, Logroño, Valladolid, Madrid, San Sebastián, Alfaro, Molins de Rei, Málaga y Valencia, reflejo del carácter nacional de una convocatoria abierta a bandas y solistas de todo el país.

La Línea Roja, invitada a la gran final La final del lunes 4 de enero contará con La Línea Roja como banda invitada.

Formado en agosto de 2025 entre La Rioja y el País Vasco, este proyecto reúne a músicos con una amplia trayectoria en la escena punk rock: Dani 'Tobogán' (voz), Txiki (guitarra, con paso por La Polla Records, Gatillazo y La Excavadora), Joel (guitarra, La Excavadora), Jose (bajo, Josetxu Piperrak y Flying Ladies) y Jokin (batería, Pura Posse).

Su propuesta combina la esencia del punk rock con la contundencia y melodía del rock escandinavo.

En 2026 han publicado su primer álbum, 'Todo lo malo es cierto', grabado en Usurbil bajo la producción de Haritz Harreguy.

Su presencia pondrá el broche musical a una nueva edición del certamen, que volverá a convertir la Sala Fundición en punto de encuentro para descubrir y disfrutar de nuevas propuestas.

Un certamen que impulsa nuevos proyectos musicales La Guerra de Bandas de Actual es una convocatoria de ámbito nacional que, en sus trece ediciones, se ha consolidado como una plataforma para dar visibilidad a bandas y solistas emergentes y facilitar su proyección en el circuito musical.

En la pasada edición recibió más de 131 propuestas, con Chicarela como ganadora del premio del jurado y Fabio Laseca como vencedor del Premio del Público.

El certamen está dotado con 2.500 euros para la banda ganadora, que además actuará en Actual 2028 y se convertirá en la primera confirmación del cartel de la próxima edición del festival.

El público también tendrá un papel protagonista mediante su votación durante las semifinales, que determinará el Premio del Público, valorado en 300 euros.

Como novedad, las bandas participantes podrán acceder a 'GigRoadie', una aplicación diseñada para facilitar la organización de ensayos, repertorios y conciertos.

Las bandas semifinalistas contarán con acceso de prueba y los finalistas dispondrán de tres meses de suscripción PRO, mientras que el grupo ganador obtendrá una suscripción anual PRO, sumando así a la experiencia y visibilidad del concurso una herramienta para facilitar su actividad musical.