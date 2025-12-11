Actual 26 despliega en Madrid su edición más amplia y diversa que tomará el pulso al calendario de la cultura nacional

Presentación de Actual en Madrid con actuación de Marlena - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor; el director general de Cultura, Roberto Iturriaga; y la vicerrectora de Profesorado y Acción Cultural de UNIR, María Teresa Santa María, han presentado esta tarde en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la próxima edición del festival Actual, que tendrá lugar del 2 al 6 de enero de 2026 en la capital riojana.

"Es un auténtico orgullo poder presentar a nivel nacional uno de los proyectos culturales riojanos con más entidad, un escenario de culturas contemporáneas, que sigue latiendo con fuerza, con más de cien citas e incorporando novedades con las que generar y alcanzar nuevos públicos", ha declarado Pérez Pastor.

El acto ha estado dirigido principalmente a medios de comunicación de alcance nacional y prescriptores con el objetivo de difundir el festival entre públicos diversos que estén interesados en conocer La Rioja mientras disfrutan de un intenso programa de actividades culturales para todos los gustos.

"Actual es un festival para todos, desde la primera infancia a cualquier persona que disfrute participando de la cultura: melómanos, cinéfilos, amantes del teatro o del arte, todos tienen cabida, incluso curiosos que sólo quieran entretenerse mientras pasean por la ciudad", como ha comentado Pérez Pastor.

ESTRENO DE HOTEL ACTUAL Y APUESTA POR EL TALENTO

Por su parte, el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha realizado una panorámica por el programa completo de esta edición de Actual que "vuelve a estar articulado en cuatro grandes bloques: la música, el teatro, el cine y las exposiciones, así como una cuidada propuesta de actividades para público infantil". Como principales novedades, ha destacado el nuevo ciclo 'Hotel Actual', una feria de arte contemporáneo donde media docena de artistas intervendrán varias habitaciones del Hotel F&G de Logroño.

También 'Laboratorio Actual', un programa gratuito de formación musical organizado por el IRJ, donde jóvenes de 14 a 30 años podrán asistir durante tres días a talleres prácticos de introducción al DJing, producción musical, montaje de escenarios, entre otros, además de ponencias y tertulias con profesionales en activo.

Asimismo, "este año el céntrico local logroñés, Wine Fandango, participa en el festival con una propuesta innovadora inspirada en las morning parties de ciudades como Londres, Berlín o Ámsterdam. Se llama 'Coffee Party Actual' y ofrecerá una alternativa saludable y vibrante al ocio nocturno: desayunar, bailar y disfrutar a partir de las 10,30 horas de la música de DJs de primer nivel", ha apuntado el director general.

Pensando en la primera infancia, Iturriaga ha remarcado que Actual vuelve a programar el ciclo '¡BIBE Actual!' destinado a niños de 0 a 3 años, que además recuperó el año pasado el espacio de La Bene para el festival. También ha señalado la gran participación en los certámenes que apuestan por el talento emergente como el concurso musical 'Guerra de Bandas' o 'Sueños en corto', que lleva más de dos décadas atrayendo a cineastas de todo el país.

Por su parte, Mª Teresa Santa María, vicerrectora de Profesorado y Acción Cultural de la UNIR, ha asegurado durante la presentación que "La Rioja es un escenario cultural de primera clase, porque aúna el espíritu innovador con una acogida siempre esmerada y entrañable. Aquí nadie se siente extraño".

Asimismo, Santa María ha recordado que UNIR "se implica cada año más en este festival en todo tipo de actividades - musicales, fotográficas y artísticas -, que están íntimamente relacionadas con la oferta de algunos de sus estudios de grado y posgrado. Además, nuestra participación en diferentes niveles y actividades nos permite devolver algo a esta tierra donde hemos nacido y que tanto nos ha dado".

Durante la presentación de esta nueva edición del Actual, el dúo Marlena ha interpretado varias de sus canciones más conocidas como anticipo de lo que se podrá vivir en su concierto, que tendrá lugar dentro de las dos citas de grandes noches de conciertos que albergará el Escenario UNIR del Palacio de los Deportes de La Rioja, los días 2 y 3 de enero, y cuyas entradas se agotaron apenas ocho días después de la presentación del cartel.