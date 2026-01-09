'Actual Solidario' entrega más de 18.700 euros a Proyecto Hombre

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, entrega el cheque de la donación de la tercera edición de ‘ACTUAL solidario’ a Proyecto Hombre La Rioja - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha hecho de la recaudación solidaria del festival Actual 2026 a Proyecto Hombre La Rioja, en el marco de la iniciativa 'Actual Solidario', por un importe total de 18.762 euros.

Esta cantidad se corresponde con el 10 por ciento de la recaudación de los grandes conciertos del Escenario UNIR, celebrados en el Palacio de los Deportes, así como con el cien por cien de las entradas de la actividad Pixel& Games desarrollada durante la última edición del festival.

En el acto de entrega del cheque solidario al presidente del Proyecto Hombre La Rioja, José Andrés Pérez, también han participado el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el director general de Cultura, Roberto Iturriaga.

Por tercer año consecutivo, el Gobierno de La Rioja impulsa 'Actual Solidario', una iniciativa con la que el Ejecutivo regional vincula uno de sus principales proyectos culturales con el apoyo a entidades del tercer sector que desarrollan una labor esencial en la comunidad.

Tras respaldar en ediciones anteriores a VencELA y FARO La Rioja, en 2026 la recaudación se destina a Proyecto Hombre La Rioja, entidad con 35 años de experiencia en la prevención y tratamiento de adicciones. En concreto, la labor de esta entidad abarca desde la atención terapéutica y la reinserción social hasta la intervención con jóvenes y el trabajo preventivo en el ámbito educativo, adaptándose a los nuevos perfiles y realidades vinculadas a las adicciones.

Para ello, cuenta con 26 profesionales -psicólogos, trabajadores sociales y educadores- y con 82 voluntarios, muchos de ellos ex usuarios o familiares de personas atendidas por la organización. En el último año, Proyecto Hombre ha prestado apoyo a 1.823 personas, incluidas 482 en programas de tratamiento, con 29% de jóvenes y 754 familias acompañadas, además de 587 atenciones en programas de información y orientación. También participaron en sus programas preventivos casi 5.500 escolares, consolidando su labor educativa y de sensibilización.

La iniciativa 'Actual Solidario' se enmarca en la apuesta del Gobierno de La Rioja por una cultura con impacto social, que trasciende el ámbito artístico y se convierte en una herramienta de cohesión y solidaridad, favoreciendo la colaboración entre los grandes eventos culturales y las entidades que trabajan con los colectivos más vulnerables.

Este compromiso se extiende también a otras propuestas culturales impulsadas por el Gobierno de La Rioja, como 'Riojaforum Solidario', que destina el 10 por ciento de la recaudación de sus temporadas a fines sociales, o el festival Escenario Vivo, promovido junto a la Fundación San Millán, cuya recaudación se dedica íntegramente a la recuperación del patrimonio de las localidades del Valle de la Lengua.