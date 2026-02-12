Actualizado el estado de las estaciones de aforo de los tramos medio y bajo del río Najerilla

Archivo - EMBALSE DE MANSILLA - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Como consecuencia de las lluvias de las últimas jornadas las reservas de agua del embalse de Mansilla han crecido ostensiblemente hasta llegar a alcanzar el 90% de su capacidad en estos momentos.

Ya el pasado martes, explican desde SOS RIOJA a través de la CHE, el embalse recibió una primera crecida de 105 m3/s de caudal máximo y esta madrugada ha vuelto a registrar una segunda punta de 120 m3/s.

Como consecuencia de esta situación, Mansilla lleva unos días realizando vertidos controlados que, sin generar daños aguas abajo, le permiten mantener el resguardo de seguridad necesario para poder hacer frente a futuros eventos.

Estos vertidos, sumados a los caudales aportados por otros afluentes, como el Urbión por ejemplo, están manteniendo en los tramos medio y bajo del río Najerilla unos caudales ordinarios pero superiores a los habituales. Es por ello que la CHE envía desde el servicio SAIH esta nota informativa.

Se recuerda que el umbral de aviso 'NARANJA' en los aforos del Najerilla se establece en los siguientes niveles:

A034 Najerilla en pie de presa de Mansilla > 1.00m.

A048 Najerilla en Anguiano > 2.40m.

A038 Najerilla en Torremontalbo > 2.20m.