Acusado crimen de Los Lirios, en su última palabra: "No he hecho nada. Aquí los únicos perjudicados somos mi hijo y yo"

LOGROÑO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El acusado por el crimen de Los Lirios -procesado por matar presuntamente a su mujer en el interior de su domicilio de Los Lirios el 13 de octubre de 2020- ha utilizado su último turno de palabra para asegurar ante el Juez y el Tribunal Popular que "aquí los únicos perjudicados somos mi hijo y yo. Yo no he hecho absolutamente nada".

Con estas palabras ha concluido este viernes el juicio -tras nueve sesiones- contra Á.E.M., el hombre acusado de asesinato con alevosía al, presuntamente, acabar con la vida de su mujer al conocer que ella se quería divorciar, tal y como sostienen el Fiscal y la Acusación Particular.

Éstos han indicado en sus escritos finales -expuestos hoy- que en el entorno de los días de los hechos, Á.E.M. se encontraba en un municipio de Burgos ayudando a su hijo con la vendimia y aquella noche, el procesado cogió un coche, llegó a Logroño, mantuvo una discusión con su mujer y, finalmente, la mató. Después volvió al pueblo de Burgos.

Por estos hechos, el Fiscal y la Acusación solicitan 22 años de cárcel para el acusado mientras que la defensa los niega y, en caso de ser declarado culpable, solicitan la atenuante cualificada de dilaciones indebidas.

Las Acusaciones también destacan que, tras analizar las pruebas, el acusado "ha mentido, ha alterado la escena, ha eliminado pruebas y ha ocultado información".

"NI UNA PRUEBA"

Por su parte, el abogado del acusado ha defendido la no culpabilidad de su cliente y pide su absolución. Señala que tanto al Fiscal como a la Acusación se les ha caído "la prueba estrella", acreditar el trayecto del acusado de Gumiel a Logroño, "no lo han podido hacer, solo por esto, estas actuaciones se tenían que haber sobreseído en fase de instrucción".

Tras la sesión de hoy, será el próximo lunes cuando el Juez entregue el Objeto del Veredicto a los nueve miembros del jurado popular, compuesto por 5 mujeres y 4 hombres. Serán ellos los que, finalmente, deberán decidir sobre la culpabilidad o no del acusado.