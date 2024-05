El acusado por crimen del profesor reitera que "no lo conocía" y la procesada niega los hechos: "Le tenía mucho respeto"

LOGROÑO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los acusados por el conocido como 'crimen del profesor' -hallado muerto en su domicilio en Logroño el pasado 18 de febrero de 2020- han aprovechado su último turno de palabra para volver a negar los hechos. En concreto, la mujer acusada ha destacado ante el Juez que "no" tiene "nada que ver con todo esto" y el hombre -presunto autor material del crimen- ha reafirmado que "no conocía al señor".

Este lunes ha tenido lugar la última sesión del juicio contra estas dos personas acusadas de perpetrar un plan para coaccionar al profesor jubilado y evitar un juicio por estafa que la víctima iba a mantener con la mujer -con la que anteriormente había tenido una relación sentimental- por 54.000 euros que le dejó pero que no le devolvió. En concreto, el Fiscal pide para el hombre 14 años de prisión por un delito de homicidio y dos más por obstrucción a la Justicia. A la mujer procesada la considera culpable de un delito de obstrucción a la justicia y de encubrimiento.

En su último turno, y al igual que recalcó el primer día del juicio, la acusada -que para la Acusación Particular es autora intelectual del crimen- ha indicado: "Yo no tengo nada que ver con todo esto. Le tenía mucho respeto al señor. Nunca sería capaz de hacerle daño".

Por su parte, el acusado ha reiterado que "no conocía" a la víctima. "Yo no he matado a ninguna persona". Además ha aprovechado su intervención para pedir que "alguien le deje algún papel" para que pueda ingresarlo "a la Policía de Foggia (en Italia) -lugar donde presuntamente huyó tras el crimen- para mantener el permiso de trabajo".

LOS HECHOS

El 18 de febrero de 2020, el presunto autor material del crimen acudió a la vivienda de la víctima -de 73 años- para evitar el proceso judicial que el docente tenía con la otra procesada a la que había denunciado por estafa ya que le dejó 54.000 euros que no le devolvía. Tras ello el profesor fue encontrado muerto en el suelo de su cocina por su exmujer y su hija. Según relató la mujer acusada en la primera sesión del juicio, ésta mantenía una relación sentimental simultánea con el acusado pero también con la víctima pero "no se conocían entre ellos".

Una vez en su domicilio, según el escrito del Fiscal, el procesado intentó coaccionar al profesor y tras discutir con él, le golpeó "con un objeto contundente" que acabó con su vida. Tras los hechos, el hombre acusado "desapareció de Logroño" y fue encontrado en Italia. La mujer, por su parte y según declaró ante el Juez, se encontraba en Madrid el día de los hechos.

PENAS

El Fiscal solicita 14 años de cárcel otros 10 más de libertad vigilada para el hombre por el delito de homicidio y otros 2 por el de obstrucción a la justicia. Además, el principal acusado -el presunto autor material del crimen- deberá indemnizar a la familia de la víctima (exmujer y dos hijos) con 300.000 euros. Por su parte, para la mujer acusada, la Fiscalía pide 2 años de cárcel por obstrucción a la justicia y otros 2 años y 6 meses por el delito de encubrimiento.

Por parte de la Acusación Particular -que defiende los intereses de los familiares del fallecido- piden cárcel por homicidio o asesinato a ambos acusados (entre 15 y 25 años, según el delito) además de una indemnización de 150.000 euros para cada uno de los dos hijos del profesor fallecido. También les acusa de un delito de obstrucción a la justicia.