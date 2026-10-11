Un acusado de tráfico de drogas se enfrenta a casi nueve años de cárcel tras una persecución de la Guardia Civil

Archivo - La detención acabó tras una persecución de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

Logroño, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial sienta este jueves en el banquillo de los acusados a un hombre de 42 años al que, tras una persecución policial, se le intervinieron dos kilos de heroína a pesar de haber intentado deshacerse de ella tirándola por la ventana.

Tal y como relata el escrito del Ministerio Fiscal, el acusado, el 11 de diciembre del 2025, pese a conocer que carecía de permiso por haber sido condenado en sentencias firmes, conducía por el término municipal de Lardero desde Alberite.

Fuerzas de la Guardia Civil, que se hallaban en servicio rutinario de seguridad, le dieron el alto y comprobaron que el vehículo carecía tanto de inspección técnica como de seguro obligatorio.

El acusado emprendió la fuga por la Avenida de Madrid en dirección a la Nacional-111 y acabó perdiendo el control del vehículo e impactando contra un muro de hormigón.

En la persecución, la Guardia Civil pudo comprobar cómo arrojaba a la calzada, a través de la ventanilla, una bolsa de considerables dimensiones que quedó en el arcén.

La bolsa contenía tres paquetes embalados, con un peso conjunto aproximado de dos kilogramos, dispuestas para la venta y que contenían heroína cuyo valor, vendida por gramos, ascendía a 84.667,09 euros.

El Ministerio Fiscal le acusa de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas de sustancias que causan un grave daño a la salud en notoria importancia; y de un delito contra la seguridad vial.

Le pide ocho años de cárcel por el primer delito y nueve meses por el segundo. El próximo miércoles, 14 de octubre, está prevista la vista para una posible conformidad.