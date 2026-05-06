Los acusados de retener y golpear a un sin techo en Logroño niegan su presencia en la casa okupa la noche de los hechos

Juicio contra cuatro personas acusadas de retener y golpear a un hombre en un domicilio 'okupado' en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de los cinco acusados de presuntamente retener, maniatar y golpear a un joven sin techo, D.P.T., en el interior de un domicilio okupado de Logroño la madrugada del 23 de mayo de 2023 han negado su participación en los hechos imputados afirmando que ninguno de ellos se encontraba en el inmueble aquella noche y negando igualmente conocer a la víctima.

Además y ante las contradicciones en las que ha caído la propia víctima del suceso en su declaración en el juicio, el Fiscal ha decidido finalmente rebajar las penas de prisión para los acusados de 10 a 5 años de cárcel (para tres de ellos) y de 10 a 2 para una última persona involucrada en el caso al considerar que han cometido un delito de detención ilegal y por lesiones leves pero eliminar de su escrito el delito de robo con violencia.

Estas son sus conclusiones definitivas tras escuchar a la víctima, agentes policiales, peritos, testigos y los propios acusados durante toda la sesión del juicio. Por su parte, todos los abogados de las defensas también han hecho referencia precisamente a esas "contradicciones, incoherencias e incongruencias" de la víctima para pedir la absolución de todos sus clientes. Por su parte, el quinto procesado, que debería haber comparecido también en la sesión, se encuentra declarado en rebeldía.

CONTRADICCIONES

El Fiscal ha hecho estos cambios tras oír la declaración de la víctima al considerar que "ha entrado en varias contradicciones". Como ha destacado: "No ha hecho una declaración lineal, se trata de una persona con una patología diagnosticada, con un trastorno psicótico y trastorno límite de la personalidad y, por eso, es más lógico que los hechos sucedieran como se ha dicho hoy".

Así las cosas, en su nuevo escrito el Ministerio Fiscal sí que ve probable que a la víctima le echasen del albergue donde pernoctaba últimamente y, al conocer su situación, "alguien le avisase de que podía ir a dormir al inmueble okupado -situado cerca de las vías del tren de Logroño-, lugar al que acudió y, finalmente, a las horas, llegaron al domicilio los acusados, estos se enfadaron al encontrarlo ahí y le golpearon".

En su propia declaración, la víctima ha afirmado hoy "que sufrió un secuestro". Según siempre su versión -y que el Fiscal sí que da por válida- la víctima asegura que los procesados "le gritaron, pegaron, amenazaron y le maniataron en una silla tras verle dormido".

LOS ACUSADOS NIEGAN HABER ESTADO EN EL INMUEBLE

En la sesión de hoy también han declarado los cuatro acusados para negar, todos ellos, su presencia en el domicilio la noche de los autos. En concreto, dos de ellos, que ahora son expareja, han afirmado que la noche de la agresión se encontraban volviendo en autobús de Barcelona a Logroño.

Otro de los procesados, cuya familia ha declarado en la sesión de hoy que se encontraba con ellos en todo momento, ha confirmado que sí que conocía el domicilio donde ocurrieron los hechos ya que su padre era "el responsable" del inmueble okupado pero niega absolutamente su presencia allí aquella noche. "Nunca he estado en ese inmueble, ni mucho menos en su interior. No golpee, ni amenace a nadie. No he visto a la víctima jamás".

La última acusada en hablar ha afirmado, también solo a preguntas de su abogado, que pasó "toda la noche en Vitoria".

INFORME DEL PERITO FORENSE

En la sesión de este miércoles, también ha intervenido el perito forense que realizó una valoración a la propia víctima después de los hechos. Ha afirmado que el joven sí que presenta un trastorno psicótico agravado por consumo de sustancias tóxicas, entre otras patologías.

El consumo de tóxicos, ha indicado a preguntas de la defensa de los acusados, "puede producir alteraciones en la imaginación, alucinaciones... según lo que se consuma. La persona puede no percibir lo que está ocurriendo en la realidad".

Sí que ha destacado los hematomas o traumatismos que presentaba la víctima en ciertas partes de la cara, como en la nariz, en las muñecas o en las rodillas, en su mayoría lesiones de escasa entidad excepto la fractura nasal. Golpes que podían ser compatibles con puñetazos aunque, como ha indicado, "no puede afirmar" con qué le hicieron los golpes.

Tras dar a conocer finalmente las conclusiones definitivas de todas las defensas, el juicio ha quedado visto para sentencia.