La adaptación teatral de 'Las ratas' de Delibes, este sábado en el Teatro Cervantes de Arnedo

LOGROÑO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Cervantes de Arnedo acogerá este sábado la representación de 'Las ratas', la adaptación teatral de la novela de Miguel Delibes a cargo del actor arnedano Javier Martínez-Losa Zapata. Una cita que será a partir de las 19 horas.

Publicada por primera vez en enero de 1962, 'Las ratas' narra la vida en un pequeño pueblo de la España rural, apartado de cualquier capital y notablemente más atrasado.

Es una denuncia social que muestra la mísera existencia en los pueblos sufridores del latifundismo, con sus habitantes sometidos a la tiranía del dueño de las tierras.

Esta adaptación pretende acercar al teatro y a los espectadores la literatura de Miguel Delibes. Un homenaje a nuestros antepasados y al modo en que vivieron a mitad del siglo pasado. Se trata de un espectáculo dirigido a todos los públicos.

Las entradas se pueden adquirir en taquilla desde una hora antes de la función y en https://entradas.arnedo.com/espectaculo/4/las-ratas-teatro.html