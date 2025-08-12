Adecco busca a 90 personas para trabajar en el sector alimentario en Navarra y La Rioja

LOGROÑO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Adecco, la división del Grupo Adecco especializada en flexibilidad y talento, publica una nueva oportunidad laboral y busca a 90 personas para trabajar en diferentes empresas de alimentación ubicadas en la zona de La Rioja Baja y Tudela.

En concreto se necesitan 15 carretilleros/as que tendrán jornada laboral de lunes a viernes en turnos rotativos mañana, tarde y noche, iniciando la jornada el domingo por la noche y finalizando el viernes por la tarde. Para acceder a estas posiciones se requiere contar con el carné de carretilla en vigor y tener experiencia de dos años en manejo de carretilla, mientras que se valorará el conocimiento de Paquete Office y habilidades de comunicación.

Además se buscan 75 operarios/as del sector alimentación para las cuales se requiere tener la Educación Secundaria Obligatoria (ESO); habilidad en la elaboración de productos alimentarios; vehículo propio en caso de residir fuera de la zona; y disponibilidad para trabajar en horarios rotativos de mañana, tarde y noche.

Asimismo, se valorará formación de grado medio y experiencia en un entorno productivo de alimentación. A cambio, se ofrece un contrato temporal con posibilidad de incorporación.

Los/as interesados/as pueden registrarse en las ofertas a través de los siguientes links: https://www.adecco.es/ofertas-trabajo?k=campanaalimentacion2...