Adelanto en la maduración con buen estado del viñedo en Rioja Oriental

LOGROÑO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Como es habitual en este primer boletín de maduración, únicamente se publican los datos correspondientes a la zona de Rioja Oriental. Atendiendo a los análisis llevados a cabo el pasado lunes 18 de agosto, el estado sanitario y vegetativo del viñedo es bueno, si bien resulta recomendable realizar un seguimiento de la evolución de la masa foliar en aquellas parcelas que estuvieron más expuestas a la reciente ola de calor.

Los parámetros de maduración alcohólica presentan un adelanto respecto a otros años, como consecuencia de la intensidad climática experimentada en las últimas semanas. El peso medio de la baya se encuentra, en líneas generales, por debajo de lo registrado en la campaña pasada. Conviene prestar especial atención a la acidez y al pH, que en este momento muestran unos valores iniciales correctos.

Cabe señalar dos incidencias particulares: la muestra nº 27 se ha visto afectada por granizo, mientras que la muestra nº 28 ha sido objeto de vendimia en verde.

Estas conclusiones se recogen en el primer Boletín de Maduración editado por el Consejo Regulador en 2025. El organismo irá extendiendo su análisis de maduración al conjunto de la Denominación en las próximas semanas, ofreciendo un servicio que permite a los viticultores determinar la fecha idónea de vendimia en cada localidad y optimizar así la calidad del fruto y de los vinos elaborados.