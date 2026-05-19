ADER y UPTA suscriben un convenio para fomentar el emprendimiento de las personas inmigrantes y el relevo generacional

El gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, y el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, presentan un programa para favorecer el emprendimiento y el relevo generacional - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, y el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA), Eduardo Abad, han presentado unas acciones dirigidas a fomentar el relevo generacional y el emprendimiento de las personas inmigrantes en esta Comunidad Autónoma, en el marco de un convenio suscrito entre ambas entidades.

Este acuerdo "establece una colaboración para favorecer su incorporación al mercado laboral de La Rioja a través de un asesoramiento personalizado de apoyo al autoempleo, y también para analizar dicho mercado y poner en marcha un programa de acciones que favorezca el relevo generacional en el territorio", ha explicado Pérez Echeguren.

Las actuaciones contempladas están orientadas "al autoempleo de las personas inmigrantes y a potenciar su participación en los procesos de autoempleo y emprendimiento". Del mismo modo, ADER y UPTA se alinean en el cumplimiento de otros objetivos, como el fomento del emprendimiento joven en sectores emergentes, la capacitación de la formación básica, el análisis de la situación actual de los autónomos y del tejido empresarial de La Rioja en fase de relevo generacional, o el establecimiento de medidas para apoyar, orientar y asesorar a autónomos que se encuentren cercanos a la jubilación, deseen traspasar su negocio o buscar un relevo.

En el ejercicio de sus funciones y para el cumplimiento de sus fines, "uno de los grandes propósitos de la ADER radica en crear más y, sobre todo, mejores iniciativas empresariales que alcancen un mayor grado de éxito y consolidación". Pérez Echeguren ha recordado que el Gobierno de La Rioja ha impulsado durante estos últimos años el Plan de Incentivo al Trabajo Autónomo, articulado en cinco convocatorias, del que se han beneficiado más de 20.000 autónomos riojanos, y el Plan de Fomento del Emprendimiento.

Por su parte, Abad ha incidido en que esta iniciativa encaja con los objetivos de UPTA, que "persigue promover la integración social y laboral, y prestar especial atención a aquellos colectivos y sectores socio-laborales más desfavorecidos". Asimismo, ha felicitado al Gobierno de La Rioja porque "tiene muy claro qué es lo que hay que hacer para promover el autoempleo".

"La Rioja es una comunidad autónoma pionera, de las pocas en todo el territorio nacional que no ha apostado por algo que no ha funcionado, como es la tarifa plana, que el Gobierno español ha establecido desde hace unos años", ha apuntado. Así, según los datos que maneja su organización, cinco de cada diez trabajadores autónomos que se han acogido a dicha tarifa cierran su negocio antes del segundo año de vida. Abad ha advertido que de los 24.325 autónomos actualmente registrados en La Rioja, unos 4.500 -18 por ciento- van a jubilarse en los próximos tres años, por lo que el relevo generacional es fundamental para mantener la pujanza del colectivo.

También ha valorado el compromiso del Ejecutivo regional con el emprendimiento en zonas rurales y ha destacado que un 12 por ciento del total de autónomos en esta región son extranjeros (1.858) y que se han producido 835 altas en La Rioja en este año 2026, "un dato muy por encima del nacional".

Además, ha avanzado que en octubre se desarrollará en La Rioja el III Congreso de Relevo Generacional.

ASESORAMIENTO Y ANÁLISIS

En el marco del convenio, las acciones previstas se desarrollarán en torno a dos áreas. Por un lado, el asesoramiento personalizado de apoyo al autoempleo y emprendimiento de las personas trabajadoras inmigrantes de La Rioja. Y, por otra parte, el análisis de la situación del mercado laboral respecto al relevo generacional de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas en La Rioja supondrá un análisis del contexto socioeconómico, de las diferentes alternativas sobre líneas de actuación de relevo generacional, de indicadores, de previsiones de demanda o de personas destinatarias de las medidas propuestas. Todas las actuaciones se desarrollarán durante el año 2026.