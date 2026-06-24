Adif arrienda 3.030 m2 de espacios e instalaciones en la terminal de transporte de mercancías de Arrúbal

La licitación busca potenciar los tráficos ferroviarios - ADIF

LOGROÑO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes ha informado de que Adif ha licitado el contrato para el arrendamiento de 3.030 metros cuadrados de espacios e instalaciones en la terminal multimodal de transporte de mercancías de Arrúbal.

En nota de prensa ha detallado que el contrato, por un importe mínimo de 216.529,28 euros, tendrá una duración de seis años, prorrogables otros tres años adicionales.

Tal y como ha explicado el Ministerio, la licitación de estos espacios busca potenciar los tráficos ferroviarios de mercancías y la actividad de esta terminal de transporte de mercancías.

Cuenta, ha relatado, con una superficie aproximada de 42.535 metros cuadrados, repartidos entre la instalación técnica y la zona logística. Dispone de siete vías de ancho ibérico que ocupan una superficie de 28.000 metros cuadrados.

Los espacios que son objeto de esta licitación se encuentran dentro de la zona logística, e incluyen un terreno de 2.100 metros cuadrados, y una vía en topera, electrificada en su cabecera, para operaciones de carga y descarga, con una superficie de 930 metros cuadrados.

Estarán destinados a la actividad logística y transporte de mercancías por ferrocarril. Cualquier otra actividad distinta de la indicada deberá ser solicitada previamente por escrito por el adjudicatario.

Por su parte, ha añadido, Adif continuará gestionando y comercializando directamente aquellos espacios e instalaciones no incluidos en el contrato.